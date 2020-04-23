Пандемия коронавируса вынудила звезд распродавать свои вещи и украшения

Москва, 23 апреля. Пандемия лишила многих популярных блогеров самого главного источника дохода – рекламных контрактов. Аналитики уже подсчитали, что за год звезды Instagram и YouTube могут потерять до 50% прибыли. С такими же проблемами столкнулись и эстрадные исполнители, которые на фоне тяжелой ситуации начали распродавать вещи.

Король российской эстрады Филипп Киркоров выставил на продажу целую серию своих дизайнерских шуб и длинных пальто. Всего продается около трехсот тысяч предметов гардероба. Цены колеблются от трех до ста тысяч рублей. Большая часть вещей – концертные костюмы.

«Кто-то начинает петь, кто-то начинает разбирать свои гардеробы и открывать интернет магазины и я знаю, что наш друг Филипп Бедросович король поп-сцены наконец-то решил продать свои вещи. Большая часть концертная, эпатажная», — рассказал дизайнер Игорь Гуляев.

Примеру Киркорова последовала певица Анастасия Стоцкая, которая продает золотые часы и свой «Мерседес», чтобы не отказываться от привычного образа жизни. Другой исполнитель, Александр Серов начал распродавать коллекцию своих автомобилей.

«У меня разные машины. Но не думаю, что актуально, у людей денег нету», — заявил Серов.

Тем временем, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин выставили на продажу собственный дом. Пока что покупателей на него нашлось.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее число зараженных во всем мире достигло 2,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 185 тысяч человек.