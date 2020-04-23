Фитнес-клуб обвинил Волочкову в нарушении сделки

Москва, 23 апреля. Представители фитнес-клуба «Тонус» прокомментировали судебное разбирательство с российской балериной Анастасии Волочковой.

Ранее Волочкова сообщила о странном списании крупной денежной суммы с ее банковской карты. По словам балерины, банк неожиданно списал с ее карты более 192 тысяч рублей в счет уплату долга фитнес-клубу.

Позднее выяснилось, что компания «Тонус» с 20178 года судится с Волочковой. При этом балерина утверждает, что ничего не знала ни о долге, ни о судебном разбирательстве.

Адвокат фитнес-клуба «Тонус» Елена Коростылева заявила, что в 2016 году Волочкова обратилась к фитнес-клубу, поскольку ее заинтересовал роликовый тренажер. Позднее фитнес-клуб и балерина согласовали договор бартера, после чего Волочковой передали тренажер. По словам адвоката, балерина не выполнила свою часть сделки, передает РЕН ТВ.

«Мы отгрузили тренажер этот. Материалы не были предоставлены, мы подали в суд», — пояснила Коростылева.

Ранее Анастасия Волочкова была запечатлена на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение. В Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлен процесс фотосессии с участием балерины. Перед началом фотосъемки Волочкова приподняла подол платья, продемонстрировав присутствующим свои «ноги от ушей» и нижнее белье. При этом у балерины наблюдались бессвязная речь и неуверенные движения.