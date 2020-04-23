Брат известного в Ингушетии имама и двое его детей погибли в ДТП

Магас, 23 апреля. В Малгобекском районе Ингушетии произошло ДТП, в результате которого погибли 3 человека, включая двоих несовершеннолетних, сообщает «Интерфакс-Юг».

«По предварительным данным, около 16.40 в районе поселка Инарки 26-летний местный житель на автомобиле Mercedes-Benz, двигаясь по главной дороге, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2110», — сообщают в правоохранительных органах.

В результате аварии погиб 42-летний водитель и двое пассажиров «Лады» в возрасте 10 и 13 лет. Полиция начала проверку по факту происшествия.

Позже стало известно, что за рулем отечественного автомобиля со своими сыновьями находился Ахмед Батыров — брат известного в регионе имама мечети Малгобека Ибрагима Батырова.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Алтайском крае легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. ДТП унесло жизни 3-х человек, еще 3 пострадали. По данным органов, аварию спровоцировал водитель легковушки — он не уступил дорогу фуре.