Итальянский профессор оценил сроки появления вакцины от COVID-19

Рим, 23 апреля. В мире ведется исследование пяти вакцин против коронавируса, однако в продажу они смогут поступить только месяцы спустя, заявил глава Высшего совета здравоохранения Италии, член научно-технического комитета при правительстве Франко Локателли.

По словам Локателли, «на продвинутой стадии разработки» в настоящее время находятся две вакцины в США, по одной в Британии, Германии и Китае. При этом он подчеркнул, что это не означает, что все они поступят в открытую продажу.

«Это означает, что ведется разработка подходов на основе вакцины, которые могут дать иммунологический ответ», — уточнил профессор.

По его словам, пока неизвестно, как долго действует защитный иммунитет, это еще только предстоит выяснить ученым.

«Обнадеживает то, что большие компании по всему миру берут на себя обязательства по разработке вакцин, но потребуются месяцы, прежде чем мы можем думать об их поступлении в продажу», — подытожил Локателли.

Отметим, в среду сообщалось, что Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха в Германии одобрил первое клиническое испытание вакцины против COVID-19. Как передавала «Газета.ру», в испытании примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Днем ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил журналистам, что испытания на людях вакцины от COVID-19, разрабатываемой учеными Оксфордского университета, начнется с 23 апреля. Как передавал RT, правительство выделило ученым на проведение испытаний 20 млн фунтов стерлингов.