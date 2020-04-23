Бузова откровенно рассказала об отношениях с Манукяном

Москва, 23 апреля. Ольга Бузова и Давид Манукян не скрывают, что их отношения вышли на серьезный уровень. Стало известно, как Бузова зовет возлюбленного, когда остается с ним наедине. Об этом звезда рассказала во время прямого эфира с Марьяной Ро.

«Я зову его родной. Ну а как иначе? Он же и правда родной. Поклонников могу назвать любимые, дорогие, но его только родным», — говорит Ольга.

Певица и телеведущая отмечает, что ей очень повезло с бойфрендом. Ранее Бузова неоднократно сталкивалась с мужским предательством и едва не потеряла веру в любовь, но Манукян смог ей доказать, что искренние чувства действительно возможны.

«Вся страна знает о моей личной жизни. Еще бы, ведь даже мои первые серьезные отношения развивались на телепроекте. Я этого не стесняюсь, мне скрывать нечего», — рассказывает звезда.

Манукян на момент знакомства с Бузовой уже был достаточно успешным блогером, однако зарабатывал гораздо меньше избранницы. Поэтому Давиду пришлось выкручиваться разными способами, чтобы делать девушке дорогие подарки. Эта самоотверженность блогера и покорила Ольгу Бузову.

Ольга и Давид сейчас живут вместе. За время своих отношений они ни разу не поссорились. Их многочисленные забавные ролики в соцсетях доказывают, что они действительно любящая пара. Бузова признавалась, что готова к свадьбе, но при этом пока не намерена отказываться от творчества и карьеры ради семьи.

Ранее Давид Манукян во время прямого эфира в Instagram рассказал, ревнует ли он свою звездную возлюбленную. По словам блогера у них с Бузовой полная гармония и идиллия в отношениях. Он заявил, что не ревнуют свою девушку, так как не видит поводов.