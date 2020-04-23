Подписчики отчитали Рудковскую за «грубое» обращение к сыну

Москва, 23 апреля. Продюсера Яну Рудковскую обвинили в грубом отношении к сыну – подписчиков в Instagram возмутило, что та называет свое сыны «Санек». Комментарии были опубликованы в посте, где Рудковская рассказывала о семейном завтраке.

Уже достаточно долгое время продюсер вела в Intagram рубрику «Мои завтраки». Однако в какой-то момент писать оказалось не о чем – Рудковская перешла на кефир, чтобы сбросить набранные за время самоизоляции килограммы. Но затем она решила, что будет их готовить для своего сына Саши.

Пост об одном из таких завтраков она опубликовала в своем блоге.

«Доброе утро, пасхальные букеты обычно стоят неделю, не раз замечала. Удивительно, но факт! И сегодня получился какой-то особенно волшебный завтрак, с маленькими хрустальными лилиями, я про них совсем забыла, а вчера перебирала дом и нашла! Завтрак накрыт мною для Санька, я же держусь стойко на кефире! Сложно, но можно», — написала Рудковская.

Многих подписчиков возмутило, что Рудковская называет своего сына «Санек», увидев в этом грубость по отношению к ребенку.

«Грубая мамаша, маленького ребенка ласково слабо называть?» — написала одна из поклонниц.

Рудковская отреагировала на этот комментарий немедленно, написав, что тем, кто задает подобные вопросы, «тут точно не место».

Напомним, что в конце марта Рудковская разместила в социальной сети фото своего завтрака. На снимке были запечатлены запеканка со свежей малиной, а также множество фруктов и ягод. Однако не все подписчики остались впечатлены снимками Рудковской. Один из пользователей Instagram поинтересовался в комментариях: «Это пир во время чумы?». Вскоре комментарий набрал множество лайков и поднялся в топ.