Оператор «Северного потока — 2» рассказал о влиянии коронавируса на его строительство

Компании Nord Stream 2 AG пришлось запретить международные рабочие поездки, а на строительных площадках газопровода «Северный поток — 2» ввести повышенные меры предосторожности для недопущения распространения инфекции. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в пресс-службе швейцарского оператора проекта.

«Офисные сотрудники переведены в режим удаленной работы из дома, международные рабочие поездки запрещены. На строительных площадках введены повышенные меры предосторожности: особое внимание уделяется недопущению распространения инфекции на удаленные площадки и суда, — рассказали в пресс-службе Nord Stream 2 в ответ на запрос ФАН. — Компания располагает передовой IT-инфраструктурой, позволяющей эффективно работать в удаленном режиме без каких-либо затруднений».

При этом особо подчеркивается, что приоритетная задача Nord Stream 2 AG — это защита здоровья и безопасность сотрудников и подрядчиков. Компания предпринимает все необходимые предупредительные меры в соответствии с рекомендациями местных и международных органов власти.

«20 декабря 2019 года нашему подрядчику, компании Allseas, пришлось прекратить трубоукладку в преддверии подписания США пакета законов o расходах на оборону США, — напомнили в Nord Stream 2 AG. — Сложившаяся ситуация создала новые препятствия для завершения нашего проекта. В этой связи мы ищем необходимые решения и своевременно сообщим о них».

Оператор и компании, поддерживающие проект, уверены, что скорейшее завершение проекта и ввод газопровода в эксплуатацию соответствуют интересам европейских потребителей, интересам энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности Евросоюза, а также обязательствам по сохранению климата.

«Все остальные проектные работы, такие как завершение строительства береговых объектов и каменной наброски для обеспечения стабильности газопровода на морском дне, продолжаются по плану», — заверили в пресс-службе швейцарской компании.

Финансовая готовность проекта составляет 98%, трубопроводная часть завершена на 94%. Из проектных 2468 километров газопровода по балтийскому дну осталось проложить всего 159 км.

Ранее в СМИ сообщалось, что после отказа компании Allseas от участия в проекте из-за санкций США работы будут продолжены усилиями специальных судов «Газпрома». В Nord Stream 2 AG эту информацию пока не комментируют.

Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, направленным на надежное обеспечение топливом европейских потребителей. Вашингтон, пытаясь не потерять рынок Евросоюза для сбыта собственного природного газа, утверждает, будто российский проект «нанесет вред» энергетической безопасности ЕС.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что проект российского газопровода будет реализован, несмотря на американские ограничительные меры. Как заявлял в январе президент России Владимир Путин, «СП-2» будет окончательно достроен до конца 2020 года.