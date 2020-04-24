Сирия, 24 апреля. На юге Идлиба продолжились провокации со стороны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Террористы «Исламского государства»1 устроили засаду отряду «Хезболлы» в Дейр-эз-Зоре. В Даръа ранен офицер сирийской разведки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление на восток Дейр-эз-Зора; в Идлибе ведут ответный огонь по опорным пунктам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Катаиб Хезболла»: понесла потери при нападении террористов ИГ1 на востоке Дейр-эз-Зора.

«Сирийская национальная армия» (СНА): насмерть забила гражданского и похитила пожилого мужчину с целью получения выкупа в Алеппо; на севере Хасаки лишилась одного боевика.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в установке мины и провели рейд в лагере «Аль-Хол» в Хасаке; лишились боевика в Ракке при нападении неизвестных.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): устроило засаду для конвоя «Катаиб Хезболла» в и подозревается в убийстве главы муниципалитета в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла жилые кварталы мирных поселений на севере Сириии; выбрала нового главу «совета шуры» в Идлибе.

Провинция Алеппо

На западе провинции возобновились боестолкновения на линии разграничения сил подконтрольных Турции группировок и правительственных войск. Как передает новостной портал Step News, утром боевики нанесли удар из ракетных установок по укреплениям Сирийской Арабской Армии в окрестностях поселка Мизназ и деревни Кафр-Халаб.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что у поселения Газавия у одноименного КПП местные жители устроили сидячую забастовку с требованием к «совету шуры» «Хайят Тахрир аш-Шам» открыть переход. Ранее переход был без объяснения закрыт боевиками на некоторое время. Работа «коридора» периодически возобновляется, однако группировка взимает с гражданских лиц пошлину за его использование.

Источник также сообщил, что на севере провинции подконтрольные «Сирийской национальной армии» боевики «Султан Сулейман Шах» похитили пожилого мужчину из деревни Шейх-Хадид, после чего выслали его семье требование о выкупе в размере 10 тысяч долларов. Источник также сообщает, что в поселке Меданка боевики избили мужчину за отказ пасти скот на принадлежащем ему пастбище, пострадавший скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

Провинция Дейр-эз-Зор

К югу от города Бусейра «спящая ячейка» запрещенного в РФ «Исламского государства» совершила вылазку к позициям курдских боевиков. Как сообщает источник в сети Twitter @SadaAlSharqieh, боевики напали на КПП SDF в поселке Аль-Зар. Позднее группа неизвестных совершила вылазку в Аль-Джардхи, где открыла огонь из автоматов по сотруднику сил внутренней безопасности SDF «Асайиш». Как передает агентство Alk Habour, мужчина скончался на месте от полученных ран. В покушении на него также подозревают «спящие ячейки» ИГ. В городе Шхиль группой неизвестных злоумышленников был застрелен Хамад Шейх, возглавлявший муниципалитет Аль-Джарди, а также занимавший пост ответственного за сферу топливной энергетики в городском совете Дейр-эз-Зора. Как сообщает агентство Deir Ezzor, мужчина также тесно сотрудничал с «Демократическими силами Сирии».

По данным медиаресурса SOHR, боевики «Исламского государства» так же устроили засаду конвою «Катаиб Хезболла» у города Меядин, устроив засаду в пустынной местности. Пятеро бойцов были ранены и доставлены госпиталь в Меядине, двое скончались на месте.

Провинция Даръа

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), на западе провинции Даръа прогремел взрыв. Неизвестные установили самодельную бомбу в автомобиль сирийского военнослужащего. Бомба детонировала, когда автомобиль двигался по дороге, связывающей поселки Даиль и Ибта. В результате погиб один военнослужащий из разведподразделения ВВС Сирии и был ранен один офицер. В установке бомбы подозревают «спящие ячейки» боевиков, которые действуют при поддержке сил международной коалиции во главе с США, базирующихся в приграничной с Ираком и Иорданией зоне на юге Сирии.

Провинция Идлиб

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований подконтрольных Турции не было зарегистрировано. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли два населенных пункта. Пострадали поселки Кафр-Мус в Идлибе, в приграничной зоне на западе Алеппо под огонь попали жилые кварталы деревни Анджель.

Вечером отмечались взаимные обстрелы на линии разграничения сил Сирийской Арабской Армии и боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок. По данным агентства Masar Press Agency, части САА открыли огонь по опорным пунктам боевиков у поселков Кансафра и Аль-Бар, повторно обстреляв укрепленные огневые точки. Как сообщает портал Step News, в городе Идлиб «совет шуры» боевиков избрал нового главу — Мустафу аль-Муссу, взамен подавшего в отставку Бассама Сиони. Напомним, ргруппировка подписала соглашение с турецкой стороной об изменении системы правопорядка на оккупированной территории. В ближайшее время в Идлиб будут направлены 5 тысяч боевиков из состава подконтрольной Анкаре «Сирийской национальной армии», в задачи которых войдет обеспечение правопорядка. Назначения прокуроров и шариатских судей также будет происходить с ведома Турции. Подобные изменения уже вызвали недовольство наиболее радикально настроенных членов альянса.

Провинция Ракка

Днем в центре города Ракка сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное на автомобиле одного из полевых командиров «Демократических сил Сирии». Как сообщает новостное агентство Aleppo AMC, информации о жертвах и ущербе пока не поступало. К северо-западу от города один из членов SDF был убит при взрыве аналогичного СВУ, установленного в его машину. Силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» обвиняют в произошедшем террористов ИГ.

К востоку от города Ракка была обнаружена братская могила. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor, самоуправление «Демократических сил Сирии» возобновило в городе и окрестности работы по поиску захоронений, оставшихся после штурма Ракки. В районе Тель-Зидан была обнаружена братская могила с несколькими телами. После судмедэкспертизы тела будут перезахоронены на городском кладбище. SDF удалось занять город в 2017 году с поддержкой ВВС международной коалиции, которая наносила с воздуха по укрепленным районам террористов «Исламского государства». По различным данным, во время боевых действий погибло от 1300 до 1800 мирных жителей.

Провинция Хасака

Сообщается, что один боевик «Сирийской национальной армии» погиб на севере провинции в окрестностях города Рас аль-Эйн. По данным местных источников портала Masar Press Net, боевик подорвался на противопехотной мине у деревни Аль-Ахрас.

Как сообщает агентство Masar Press Net, на востоке провинции был замечен конвой тяжелой военной техники и грузовиков международной коалиции. Как передаются местные источники, груз материально-технического снабжения и колонна бронированных автомобилей направилась к военной базе ВС США в окрестностях города Камышлы. Источник также сообщил, что на пути между поселениями Умм-аль-Гадар и Тамахат-Рахавия местные жители помешали патрулю ВС США проехать, вынудив военнослужащих воспользоваться другой дорогой через деревню Фарфара.

В лагере беженцев «Аль-Хол» в очередной раз разгорелся пожар в пятом секторе. Как сообщает источник в сети Twitter @ alkhabour, в результате пожара сгорели дотла три палатки, но ущерб ограничился только материальным. Никто из жителей сектора не пострадал. Прибывшие на место сотрудники службы безопасности SDF «Асайиш» провели обыски. В поджоге палаток подогревают жен и террористов «Исламского государства». На начало года их численность насчитывала около 11 тысяч.

Провинция Эс-Сувейда

По информации корреспондента агентства Halab Today TV, трое бойцов «Бригады Шейха аль-Карама» Самих Абу Мансур, Таир Нассиф и Абдалла Абу Мансур были убиты в результате столкновений с другим племенным ополчением в районе поселка Сальхад на юге провинции. Вчера неизвестный напал на дом полевого командира группировки в поселке Аль-Суида, открыв огонь из гранатомета. В результате обстрела был нанесен только материальный ущерб.

1 Организация запрещена на территории РФ.