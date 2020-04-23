Бабкина незадолго до госпитализации вспомнила об инсульте Моисеева

Москва, 23 апреля. Популярная певица Надежда Бабкина перед госпитализацией вспомнила о трагедии в жизни коллеги Бориса Моисеева.

Артистка незадолго до того, как оказаться в больнице с пневмонией и впасть в кому, дала интервью, посвященное своему 70-летию. Запись разговора появилась только сейчас, когда звезда сцены стала чувствовать себя значительно лучше.

Бабкина в ходе разговора вспомнила Моисеева, который около десяти лет назад пережил инсульт и до сих пор не смог полностью восстановиться.

Тогда народная артистка упомянула Сергея Гороха, который работает у нее в театре концертным директором и на протяжении 25 лет работал арт-директором у Моисеева. По ее словам, однажды мужчина пришел к ней и сказал, что никогда не оставит исполнителя, который многое для него сделал.

Бабкина назвала это правильным человеческим подходом и отметила, что нужно помогать по зову сердца, а не ради пиара или каких-то других выгод, сообщил «АиФ».

«Надо Борьке помогать и делать это не для пиара, не из корыстных целей, а по зову сердца. Даже лишний раз позвонить, поговорить. Человеку непросто. Никто из нас от этого не застрахован», — сказала артистка.

В апреле Надежда Бабкина загремела в больницу с двусторонней пневмонией. У звезды довольно быстро ухудшалось состояние, и медикам пришлось подключить артистку к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести в состояние искусственной комы. Певица уже очнулась, но продолжает находиться под наблюдение профессионалов.