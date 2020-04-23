Москва, 23 апреля. Динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве вызывает оптимизм. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Мы видим осторожно оптимистичную ситуацию в Москве последние три дня. Ситуация, кажется, несколько стабилизируется, но надо еще подождать», — пояснила она.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 2,6 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончалось более 183 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 62 тысяч случаев заражения, 555 человек скончались. Почти пять тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России был введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.