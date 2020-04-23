Хуснуллин назвал причину падения уровня собираемости платежей за ЖКУ

Москва, 23 апреля. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин связал падение уровня собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги с действующим режимом самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

В интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер отметил, что в марте собираемость платежей была на высоком уровне и составила 92%. В апреле эти цифры упали до 67%.

«Это не значит, что люди не хотят платить, они просто находятся на самоизоляции. Многие люди, пожилые, например, не умеют пользоваться электронными сервисами, не могут с телефона оплачивать», — заявил он.

Отметим, в среду глава Минстроя России Владимир Якушев заявил, что собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала на 30% — до 50%. По его словам, «что касается предприятий и бюджетных учреждений, там падение даже больше — до 45–50%».

В начале недели депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года, передавал RT. По его мнению, это позволит предотвратить резкое увеличение расходов на услуги ЖКХ для граждан на фоне сложной экономической обстановки.

Ранее стало известно, что российское правительство приняло указ, который отменяет начисление пени при неоплате ЖКХ услуг, передавала «Газета.ру».

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.