Триполи, 23 апреля. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем ТГ-канале заявил, что в присутствии украинских наемников в Ливии, поддерживающих так называемое Правительство национального согласия (ПНС), нет ничего удивительного. Он отметил, что большое количество украинцев находилось в этой стране еще до начала кризиса, в 2011 году.

Александр Коц, военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда», прокомментировал видео, ставшее свидетельством участия украинцев в боестолкновениях в Ливии. На записи слышно, как двое мужчин в ходе боевых действий разговаривают на украинском языке.

Видос присутствия ЧВК "Вагнер" в Ливии. Только вот базарят почему-то на укропском. Что там @zloy_odessit скажет про "ИхТамНет"? А ничего не скажет, бутет с полными памперсами перемогать. pic.twitter.com/aikyYTh3TH — Почти СовФед (@fedsovetov) April 23, 2020

По словам специалиста, работавшего в Ливии еще в 2011 году, до свержения легитимного лидера Ливии Муаммара Каддафи, в стране находилось большое количество граждан Украины. Часть из них работала в медицине, часть была «техническими советниками».

Следует отметить, что протурецкие СМИ распространили вброс химической атаке в Ливии. Они утверждают, что армия Халифы Хафтара якобы применила химоружие на направлении Салах ад-Дин. Доказательств голословных обвинений не последовало. Подобные кампании по дезинформации мировой общественности используются Турцией для оправдания необходимости турецкого военного вмешательства в дела Ливии. Этим же целям служат постоянные бездоказательные заявления о ЧВК «Вагнер».