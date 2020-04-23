Соловьев назвал присутствие украинских наемников в Ливии секретом Полишинеля

В ходе информационной войны, которую ведет поддерживающая так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Турция, в Сети появился вброс о химическом оружии в Ливии.

Фатхи Башага, возглавляющий «МВД» ПНС Ливии сообщил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) якобы применяет химическое оружие. «Новость» оперативно растащили все подконтрольные Анкаре СМИ. Однако никаких свидетельств химической атаки не привели ни журналисты, ни выступающие на стороне премьер-министра Файеза Сараджа боевики, да и «жертв» выдуманного акта насилия на территории страны никто не обнаружил.

Помимо этого вброса, Башага воспользовался старыми заявлениями Эрдогана, что на стороне фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара якобы выступает ЧВК «Вагнер». Впрочем, опять же без каких-либо внятных доказательств или хотя бы аргументов в пользу присутствия россиян в Ливии. Зато через некоторое время в мессенджерах и социальных сетях растиражировали видеозапись, на которой двое мужчин обсуждают боевые действия, вот только не на русском языке, а на украинском. Автор популярного Telegram-канала Рыбарь считает, что ролик указывает на участие украинских наемников в боевых действиях совместно с террористическими группировками ПНС.

Видос присутствия ЧВК "Вагнер" в Ливии. Только вот базарят почему-то на укропском. Что там @zloy_odessit скажет про "ИхТамНет"? А ничего не скажет, бутет с полными памперсами перемогать. pic.twitter.com/aikyYTh3TH — Почти СовФед (@fedsovetov) April 23, 2020

Телеведущий Владимир Соловьев солидарен с мнением колумниста. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей он напомнил, что для Украины поставки контрабандного оружия, а также незаконные переброски собственных «специалистов» — стандартная практика. Однако, шоумен не смог удержаться от шутки про украинский язык.