Вашингтон, 23 апреля. Жертвами коронавирусной инфекции в США стали более 47 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно подсчетам университета, общее количество жертв коронавирусной инфекции в США достигло 47 034 человек. При этом число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет почти 848 тысяч.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 2,6 миллиона человек. Инфекция унесла жизни более 183 тысяч человек.

В России зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения коронавирусом, 555 человек умерли. Почти пять тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения вируса в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.