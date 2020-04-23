Анита Цой раскрыла закулисные детали о Лолите

Москва, 23 апреля. Певица Анита Цой рассказала о неизвестных деталях съемок своего клипа «Неисправимая». По ее словам, изначально в съемках не планировалось участие Лолиты Милявской.

Недавно стало известно, что Анита Цой и Лолита победили в номинации «Новатор года» с проектом «Неисправимая». Ведущий Артур Гаспарян виртуально вручил Аните статуэтку премии ZD AWARDS. Он поинтересовался у исполнительницы, где Лолита, и почему в последние несколько дней она не выходит связь.

«Думаешь, мы вместе спим, как в клипе, в одной кровати? Лолик, может быть, отдыхает сейчас, спит», — ответила Анита Цой.

Знаменитость раскрыла ранее неизвестные детали съемок клипа. Изначально продюсеры скептично относились к приглашению Лолиты в проект — они хотели видеть в ролике молодых музыкантов, чтобы «было больше хайпа». Но оказалось, что они были не правы: провокационный ролик Цой с Лолитой удался на 100%. Поклонники и интернет-пользователи оценили ироничный стеб на хейтерами и сиюминутными звездами.

На днях Анита Цой устроила для фанатов целый концерт, сидя дома на карантине. Певица исполнила со своим супругом Сергеем дуэтом песню Юрия Визбора «Ночная дорога». Муж Аниты Цой продемонстрировал не только отменные вокальные данные, но и неплохие навыки владения гитарой.