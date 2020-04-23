Хуснуллин оценил возможность увеличения тарифов за услуги ЖКХ

Москва 23 апреля. Правительство России пока не планирует увеличивать тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас пока никаких мер и обсуждению по увеличению тарифов нет», — сказал чиновник.

Ранее вице-премьер России сообщил, что падение собираемости платежей за ЖКУ связано с режимом самоизоляции. По его словам, собираемость в марте составила 92%, а в апреле упала до 62%. Однако это не означает, что люди не хотят платить, некоторые, например, не умеют пользоваться электронными сервисами, указал Хуснуллин.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано более 62 тысяч случаев заражения. Почти пять тысяч пациентов смогли победить заболевание, 555 человека скончались.