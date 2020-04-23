Кредитные каникулы привели к росту числа обращений к коллекторам

Москва, 23 апреля. Пандемия коронавируса прибавила работы коллекторским агентствам, рассказал гендиректор коллекторского агентства АБК Дмитрий Теплицкий. По его словам, клиенты активно пытаются взыскать долги с граждан, обратившихся за кредитными каникулами.

«В АБК мы наблюдаем увеличение объема работы, в том числе это связано с ростом обращений граждан за кредитными каникулами», — заявил он телеканалу «360».

Он добавил, что такие обращения рассматриваются «в индивидуальном порядке». По словам Теплицкого, агентство всегда старается идти навстречу людям, которые оказались в тяжелом финансовом положении.

Как рассказал Теплицкий, коллекторы намерены внедрять средства автоматизации, среди которых – роботы, звонящие клиентам с просроченной задолженностью.

«В текущей ситуации польза от технологии особенно ощутима как для нас, так и для наших клиентов — они всегда могут дозвониться без ожидания на линии», — пояснил Теплицкий.

Он добавил, что многие должники начали сами обращаться к коллекторам, чтобы узнать условия возможной реструктуризации долга и детали его оплаты.

Напомним, что в начале месяца Центробанк разъяснил порядок начисления процентов по займам в период введенных из-за эпидемии коронавируса кредитных каникул.

По ипотеке проценты будут начисляться по установленной договором ставке. По потребительским кредитам и кредитным картам будет действовать льготная схема. Проценты будут начисляться в размере 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду займа, которая была актуальна на день направления требования об отсрочке платежей. Показатель рассчитывает Банк России.