Сирия, 23 апреля. На севере Алеппо боевики «Сирийской национальной армии» похитили ради получения выкупа пожилого мужчину. Террористы «Исламского государства»1 устроили засаду для конвоя «Катаиб Хезболла» на востоке Дейр-эз-Зора. В Идлибе продолжаются боестолкновения между правительственными войсками и «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление на восток Дейр-эз-Зора.

«Катаиб Хезболла»: понесла потери при нападении террористов ИГ1 на востоке Дейр-эз-Зора.

«Сирийская национальная армия» (СНА): насмерть забили гражданского и похитили пожилого мужчину с целью получения выкупа в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): покинули часть своих КПП в городе Камышлы и провели рейд в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1): устроило засаду для конвоя «Катаиб Хезболла» в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в кантоне Африн протурецкие боевики в очередной раз похитили мирного жителя с целью получения выкупа от его родственников. Подконтрольные «Сирийской национальной армии» боевики группировки «Султан Сулейман Шах» похитили пожилого мужчину из деревни Шейх-Хадид, после чего выслали его семье требование о выкупе в размере 10 тысяч долларов. Источник также сообщает, что в поселке Меданка боевики избили мужчину курдской национальности за отказ пасти скот на принадлежащем ему пастбище. Несколько часов спустя мужчина умер в госпитале от полученной черепно-мозговой травмы. 18 апреля члены другой протурецкой группировки «Лива аль-Ваккас» задушили жительницу поселка Хикджа. Убитая отказалась отдавать им свои ювелирные украшения.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным медиаресурса SOHR, террористы запрещенного в РФ «Исламского государства» предприняли вылазку на востоке провинции Дейр-эз-Зор. По информации источника террористы напали на конвой иракский бойцов из состава «Катаиб Хезболла» у города Меядин, устроив засаду в пустынной местности. Пятеро бойцов были ранены и доставлены госпиталь в Меядине, двое скончались на месте.

После нападения иранский Корпус Стражей Исламской революции и сирийские Национальные силы обороны (NDF) направили военное подкрепление в этот район.

Провинция Идлиб

В южных районах Идлиба продолжаются взаимные обстрелы на линии разграничения сил Сирийской Арабской Армии и боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок. По данным агентства Masar Press Agency, части САА открыли огонь по опорным пунктам боевиков у поселка Кансафра, повторно обстреляв укрепленные огневые точки. Ответные боевые действия армии были спровоцированы самими боевиками, которые накануне вели обстрел жилых кварталов мирных поселений. Никаких сведений о потерях сторон в живой силе или технике все еще не поступало.

Провинция Хасака

Сотрудники курдской службы внутренней безопасности «Асайиш» ликвидировали большую часть своих КПП в городе Камышлы, расположенном на севере провинции Хасака, оставив только блокпосты на въездах в город. Как сообщает агентство Halab Today, подобные меры могут быть связаны с участившимися столкновения курдских боевиков с Национальными силами обороны. Три дня назад в завязавшейся перестрелке пострадал один член NDF. Для урегулирования конфликта в городе прибыли сирийские военнослужащие. Неделей ранее столкновение между ополчением и курдскими боевиками вынудило вмешаться в ситуацию военную полицию ВС РФ.

В лагере беженцев «Аль-Хол» в очередной раз разгорелся пожар в пятом секторе. Как сообщает источник в сети Twitter @ alkhabour, в результате пожара сгорели дотла три палатки, но ущерб ограничился только материальным. Никто из жителей сектора не пострадал. Прибывшие на место сотрудники службы безопасности SDF «Асайиш» провели обыски. В поджоге палаток подогревают жен и террористов «Исламского государства». На начало года их численность насчитывала около 11 тысяч.

1 Организация запрещена на территории РФ.