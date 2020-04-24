Голландцев пичкают фейками об «ужасах эпидемии» в России. Колонка Голоса Мордора

Наверное вам всем интересно, что же пишет мировая пресса о России в связи с эпидемией коронавируса?

Вот, к примеру, накануне на одном из главных новостных ресурсов Нидерландов NU.NL появилась очень занятная статья с многоговорящим названием – «Coronavirus grijpt om zich heen in Rusland, versneld door desinformatie» — «Коронавирус продолжает распространяться по России, ускоряясь из-за дезинформации».

Честно говоря, я уже очень давно не видал такой мерзкой и лживой пропагандисткой агитки. Какое-то время голландским журналистам было вообще не до России, так как ситуация с коронавирусом в Нидерландах была не очень хорошей, но только чуточку замаячило улучшение, как о России вспомнили. Нужно ведь как-то отвлечь собственное население от проблем в стране сказками о страшной России, в которой, «все гораздо хуже, чем в Нидерландах».

Тут, наверное, есть еще некий элемент зависти, так как цифры по России, особенно процент летальности, гораздо меньше, чем во многих европейских странах, а значит, необходимо рассказать своим народам о том, что на самом деле дела в России обстоят совсем не так, как говорит официальная статистика. Ведь все равно проверять никто не будет. Таким ресурсам, как NU.NL, верят безоговорочно, тем более, что альтернативного мнения в нидерландской, да наверное и во всей европейской прессе, попросту не найти. Это же вам не «диктаторская тоталитарная» Россия с несколькими десятками крупных, федерального охвата оппозиционных СМИ, которые могут писать и говорить все, что взбредет в голову.

Но вернемся к статье. Полный перевод я разумеется делать не буду, кто хочет – может легко найти статью в Сети и перевести с помощью любого переводчика, но главные тезисы все же приведу. Буквально с первого абзаца распространение коронавируса почему-то увязывается с тем, что Путин «собирается остаться у власти до 2036 года» и именно поэтому идет кампания по дезинформация населения об истинном положении дел в стране. Причем, тут же пишется, что одной из причин является специально заниженная статистика из регионов, которые Кремль якобы не контролирует, отдав вопрос борьбы с эпидемией на попечение местных властей. Авторы статьи «предполагают», что заражено вероятно куда большее число людей, чем говорится в официальных сводках.

Еще одной причиной дезинформации, которая указывается в статье, является сам народ, который «не хочет слышать плохих новостей». Ну да, про «русских варваров» все мы слышали уже многократно, так что тут нет совершенно ничего нового. Авторы статьи также пишут, что «Путин несколько раз впадал в гнев, призывая жителей России оставаться дома», а также наказывал местных чиновников. Сочинявшие эту агитку наверное не в курсе, что Путина, «впавшего в гнев», увидеть практически невозможно, а если он кого-то и разносит, то делает это в полном спокойствии. Но наверное необходим некий образ Путина, что-то нечто Ивана Грозного, для того, чтобы напустить на жителей Королевства Нидерланды побольше страху насчет «кровавого тоталитарного российского режима». Кстати, фотография, прикрепленная к статье, работает именно на этот образ и говорит о том, у кого учились авторы данной статьи – типичный геббельсовский прием.

Еще одной проблемой России, которая указывается в статье, называется отсутствие аппаратов ИВЛ и защитных масок. И вот тут внимание. Знаете, почему по мнению голландского издательства не хватает оборудования и защитных средств в России? Потому что Россия все отправила в Италию и США, как пишется в статье – «в удивительно большом количестве». Что-то я сомневаюсь, что голландские журналисты лично проверяли наличие аппаратов ИВЛ в каждой российской больнице, а вот откуда они взяли информацию о масках – догадываюсь. Тут наверняка не обошлось без журналиста из Нидерландов, который разъезжал на автомобиле вместе с лидеркой «Альянса врачей» Васильевой, якобы доставляя средства защиты в российские больницы.

В заключении говорится о том, что «Путин особенно раздражен тем, что эпидемия сорвала голосование по поправкам в Конституцию». Очень многозначительный вывод, красноречиво говорящий о том, насколько авторы являются специалистами по России. Кстати, один из источников, которыми пользуются авторы статьи, так себя и позиционирует – «специалист по России» по имени Николас Крафт Фан Эрмель. Другой источник – небезызвестное российское издательство «The Moscow Times», руководимое госпожой Альбац.

Могли бы конечно спросить еще и Михаила Ходорковского, или на худой конец Алексея Навального. Даже странно, почему не спросили. Могли бы состряпать еще более яркую и удивительную статейку об «ужасах эпидемии коронавируса в варварской недемократической России».