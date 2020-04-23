Топалов и Тодоренко прокомментировали развод Джигана с Самойловой

Москва, 23 апреля. Влад Топалов и его жена Регина Тодоренко высказались о звездных разводах. Как заявил певец, в разладе отношений не стоит винить исключительно мужчин.

Телеведущая Регина Тодоренко недавно то ли в шутку, то ли всерьез сказала, что многие звездные пары, принимавшие участие в ее шоу, расстались. Она даже иронично назвала себя «разлучницей».

По словам Топалова, ответственность за развод всегда лежит на обеих сторонах. В качестве примера он привел ситуацию в отношениях рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Напомним, что спустя 10 лет совместной жизни они собираются разводиться и делить 4-х детей.

«Не правы здесь все. Но не мне судить Оксану или Дениса, хватает своей истории с наркотиками и женщинами. Я последний, кто должен что-то говорить, поскольку сам не святой», — говорит Влад Топалов.

Певец считает, что многие звезды, включаю Ольгу Бузову и Риту Дакоту использовали истории с разводом себе во благо. Топалов говорит, что у нас в стране «любят жалеть обиженных женщин».

Тодоренко в свою очередь недоумевает, почему Самойлова так долго терпела выходки Джигана.

«Мы подбираем друг друга по природе: нам нравится в партнере то, чего не хватает самим. Тогда возникают баланс и гармония. Но если ты взрываешься через 10 лет, надо спросить себя — зачем терпела?» — заявила телеведущая.

Регина Тодоренко выразила надежду, что им с Топаловым удастся прожить долгую совместную жизнь. Она говорит, что примером для нее являются родители, которые живут вместе уже 36 лет.

Недавно стало известно, что Регина Тодоренко и Влад Топалов испытывают проблемы в интимной жизни. По словам музыканта, у них уже 1,5 года не было близости. Об этом певец признался во время прямого эфира с блогером Настей Ивлеевой. Тодоренко говорила, что после родов ей ничего не хочется и они с мужем решить проблему пока не могут.