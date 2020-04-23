Светлаков рассказал об изменениях в жизни из-за пандемии

Москва, 23 апреля. Шоумен Сергей Светлаков рассказал журналистам, как изменилась его жизнь во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. По мнению артиста, происходящее навсегда изменит человечество.

В интервью «МК» Светлаков признался, что сейчас его, как и всю страну, «бросает из одного состояния в другое».

«Мы живем в начале какой-то новой реальности и уже осознаем появление новых привычек. Например, дослушать друг друга, и только потом начать говорить, это из-за того, что в нашей жизни появилось много общения по видеосвязи. Все это навсегда изменит нас», — считает артист.

Какие именно изменения ждут человечество, артист только предполагает, но уверен, что все проблемы удастся пережить.

«Меня колбасит как и всех. Один день хожу на оптимизме, придумываю что-то новое, а на следующий — ужасное настроение, все плохо. Уверен, что мы это переживем. Будет не так, как было раньше, но останутся добрые люди, хорошие поступки и вкусная домашняя еда», — подчеркнул он.

Сейчас артист живет в своем доме в Подмосковье с большой семьей. Вместе они снимают программу «Светлые новости», которая выходит с понедельника по четверг.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии.

Во многих российских регионах был объявлен режим самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости: сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.

В конце марта к международной акции «Оставайся дома», призывающей не нарушать условия карантина или самоизоляции во время пандемии коронавируса, присоединились 17 российских федеральных телеканалов, передавал RT. В снятых на смартфон роликах звезды обращаются к зрителям и рассказывают, какие интересные программы те могут посмотреть по телевизору, не выходя на улицу.

По данным на 23 апреля, в Подмосковье за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 688, передавала «Газета.ру». Всего в Московской области коронавирусом заразились 7278, скончались 56, выздоровели 235 человек.