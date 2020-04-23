Женева, 23 апреля. Всемирная организация здравоохранения заявила о возможных вспышках кори и полиомиелита из-за сбоев в работе служб вакцинации, которые были вызваны эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Закрытие служб иммунизации вследствие эпидемии коронавируса чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин», — говорится в сообщении.

В ВОЗ заявили о необходимости обеспечить стабильную работу служб иммунизации и вакцинации даже в период эпидемии коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 2,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 183 тысяч человек.

В России зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения коронавирусом, 555 человек скончались. Почти пять тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.