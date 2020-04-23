Конституционный суд Молдавии временно приостановил получение кредита от России

Кишинев, 23 апреля. Конституционный суд Молдавии приостановил ратификацию соглашения между Кишиневом и Москвой о займе в размере 200 миллионов евро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее парламентская группа Pro Moldovа обратилась в суд с требованием проверить на соответствие принципам и основным положениям конституции Молдавии соглашения о получении кредита от России в размере 200 миллионов евро. При этом парламент республики одобрил получение займа.

«Конституционный суд удовлетворил просьбу депутата парламента Молдавии Сергея Сырбу и приостановил ратификацию соглашения между правительством РФ и Молдавии о предоставлении государственного финансового займа», — говорится в решении суда.

В ведомстве также добавили, что ратификация соглашения приостановлена до тех пор, пока конституционный суд не даст свое заключение.

Ранее кабинет министров Молдавии утвердил проект закона о пересмотре государственного бюджета на 2020 год из-за эпидемии коронавируса. Дефицит бюджета республики составляет порядка 900 миллионов долларов. Кишинев рассчитывает компенсировать часть дефицита за счет займа от России.