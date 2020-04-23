Суд в Гааге сохранил в секрете имена 12 свидетелей по делу MH17

Гаага, 23 апреля. Окружной суд Гааги постановил сохранить анонимность 12 из 13 свидетелей, проходящих по делу о крушении MH17 в Донбассе в 2014 году, говорится в заявлении на сайте суда.

В начале недели Окружной суд Гааги изучил обоснованность решения следственного судьи предоставить статус свидетеля проходящим по уголовному процессу лицам, которым угрожает опасность. Это было сделано в ответ на апелляцию россиянина Олега Пулатова, которого подозревают в причастности к авиакатастрофе, указал «Царьград».

«Решение судебного следователя относительно статуса 12 других свидетелей было сохранено в силе. Это означает, что личности этих свидетелей останутся засекреченными», — констатировали в суде.

По 13-му свидетелю процедура не учла интересов обвиняемого, из-за чего запрос об анонимности был отклонен, добавили в инстанции.

Малайзийский самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли, напомнило «Утро.ру».

Международная группа следователей считает, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Министерство обороны России обнародовало документе с грифом «совершенно секретно». Согласно изложенной там информации, ракета была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого в Россию она не возвращалась.