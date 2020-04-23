Минтстрою РФ предложили не отключать горячую воду во время самоизоляции

Москва, 23 апреля. «Единая Россия» предложили Минстрою скорректировать график сезонного отключения горячей воды в многоквартирных домах из-за пандемии коронавируса. Соответствующее обращение в министерство направил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Он сообщил, что в «Единой России» считают необходимым перенести плановые работы по ремонту теплосетей, которые традиционно начинаются в мае. В связи с этим министерство попросили дать рекомендации региональным коммунальным министерствам и департаментам «с просьбой не отключать горячее водоснабжения в это время», объяснив это тем, что пока россияне массово остаются дома, у них должна быть горячая вода.

«Это не только вопрос удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан», — убежден Козлов.

В то же время депутат понимает, что корректировка графика работы создаст некоторые трудности для коммунальщиков, поскольку потом им придется наращивать темпы и совершать большой объем работы. Однако он считает, что все, как никогда, должны помогать друг другу и в чем-то уступать.

Ранее исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елена Довлатова заявила о необходимости предоставить гражданам РФ скидку на оплату услуг ЖКХ в связи с эпидемией, сообщил «Ридус».