Клинический центр МВД Москвы перепрофилировали для лечения COVID-19. ФАН-ТВ

Мэр Москвы Сергей Собянин и начальник столичного ГУ МВД Олег Баранов открыли новый стационар для больных коронавирусом. Лечебница появилась на базе Клинического госпиталя медико-санитарной части министерства внутренних дел.

Клиника перепрофилировалась в рекордно короткие сроки: менее чем за две недели организовали 300 мест и отдельно 30 реанимационных коек. Приготовили все необходимое оборудование. С 23 апреля стационар готов принимать первых пациентов.

По данным на четверг, 23 апреля, в Москве зарегистрировано 33940 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 288 из них оказались смертельными, 2448 человек выздоровели.