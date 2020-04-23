Сделка между Израилем и «Хезболлой» по Сирии оказалась вбросом американских журналистов

Наличие огромного ракетного арсенала у «Хезболлы», усиление позиций Ирана и опасения в неспособности защититься своей системой ПРО — почему Израиль мог пойти на сделку с ливанской организацией. Федеральное агентство новостей вместе с военным экспертом Антоном Бредихиным и востоковедом Борисом Долговым разобралось в возможности «тайного соглашения» между Израилем и «Хезболлой».

«Сделка века»

Американское издание New York Times опубликовало статью, в которой заявило о разоблачении сотрудничества властей Израиля и руководства ливанской «Хезболлы». Как узнали журналисты из США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) теперь предупреждает проиранских бойцов «Хезболлы» в Сирии о предстоящих ракетных ударах.

Согласно данным New York Times, полученных журналистами от неназванного представителя ливанской организации, Израиль предупредил членов «Хезболлы» о предстоящем ударе 15 апреля, который был нанесен на западе Дамаска. Благодаря своевременному телефонному звонку, проиранские бойцы смогли вовремя покинуть автомобиль, по котором позже был нанесен удар с использованием беспилотника.

Федеральное агентство новостей решило разобраться, насколько возможно такое тесное сотрудничество между Израилем и «Хезболлой», которая фактически является проиранской силой как в Сирии, так и на Ближнем Востоке в целом.

Опасения Израиля

Согласно заявлениям журналистов New York Times, новая политика Израиля объясняется наличием у «Хезболлы» большого ракетного арсенала, который насчитывает более 100 тысяч снарядов. Боясь ответных ударов, Тель-Авив и пошел на такой шаг.

Политолог, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с Федеральным агентством новостей скептически относя к возможности подобных договоренностей между Израилем и ливанской «Хезболлой».

Как замечает собеседник ФАН, такое сотрудничество Израиля и «Хезболлы» противоречит как здравой логике, так и настроениям израильского политического руководства. Вполне вероятно, что эта статья является фейком.

«Нужно понимать, что «Хезболла» это первый союзник Ирана, который финансирует ее. И если бы такое соглашение между ливанской организацией и Тель-Авивом было, то значит оно было и между Израилем и Ираном, а это бред», — говорит Антон Бредихин.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ФАН также усомнился в сделке Израиля и «Хезболлы».

«Какой смысл наносить удар по тем, кто предупреждается? Просто уничтожить автомобиль, но это слишком наивно. Поэтому такие статьи больше похожи на информационные вбросы, без логики. Лучше вообще не наносить удар, чем впустую тратить заряды», — говорит востоковед.

Цель статьи

Журналисты New York Times отмечают, что израильская система ПРО «Железный купол» может оказаться не в состоянии противостоять массированной ракетной атаке со стороны Ливана, если «Хезболла» пойдет на такой шаг.

По словам Бориса Долгова, это действительно так, что подтверждается практикой ударов со стороны «Хезболлы» по Израилю, когда лишь часть ракет была перехвачена, а другая часть все же попала по целям.

«При таком большом объеме снарядов, «Железный купол» не может предотвращать полностью нанесение ударов. Можно предположить, что цель статьи, выставить Израиль в гуманном образе, в рамках которого власти страны не хотят сражаться со своими противниками и ждут того же от них», — замечает собеседник ФАН.

В то же время Антон Бредихин считает публикацию NYT намеренной критикой политики президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке.