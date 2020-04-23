В Москве начнут штрафовать за нарушение социальной дистанции в общественном транспорте

Москва, 23 апреля. Контролеры вместе с полицейскими в Москве начали производить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в общественном транспорте. За несоблюдение дистанции в полтора метра может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщили в столичном ГКУ «Организатор перевозок».

В организации напомнили, что в общественном транспорте на местах для сидения есть специальные стикеры с текстом «Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь». Соблюдение этих правил позволяет держать необходимую дистанцию между пассажирами.

Андрей Тяжельников , член Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, констатировал, что самоизоляция и соблюдение социальной дистанции являются одной из самых эффективных мер, которая позволяет затормозить развитие эпидемии. По его словам, если человеку нужно выйти на улицу, следует соблюдать дистанцию, которая должна составлять полтора метра от других людей.

«Пассажиры в транспорте также не должны нарушать социальную дистанцию, тем более что есть специальные стикеры-указатели, которые помогают дистанцироваться друг от друга», — сказал Тяжельников.

Напомним, в указе московского мэра от 29 марта сказано об обязанности соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра. Это касается магазинов, транспорта и даже прогулок по улице, исключением является поездка на такси.