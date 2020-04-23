Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после инцидента в Ижевске

Москва, 23 апреля. Глава правительства России Михаил Мишустин уволил заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Копия распоряжения премьер-министра размещена в официальном Telegram-канале партии «Единая Россия».

«Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности», — говорится в документе.

Овсянников занимал этот пост с октября прошлого года. До должности замглавы Минпромторга почти два года был губернатором Севастополя, где начал масштабную программу благоустройства.

В начале апреля президиум Генсовета «Единой России» исключил Овсянникова из партии за нецензурную ругань в адрес представителей власти на контроле в Ижевском аэропорту.

После инцидента чиновник дал Федеральному агентству новостей эксклюзивное интервью, в котором раскрыл подробности произошедшей в аэропорту ситуации. В Ижевск он летал, чтобы навестить отца, а конфликт разгорелся при входе в здание воздушной гавани, сотрудники которой потребовали у него посадочный талон.

Овсянников признался ФАН, что сожалеет о своем некорректном высказывании. Он уточнил, что о решении партии исключить его узнал из СМИ.