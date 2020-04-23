Миронов предложил наградить медалями медиков и волонтеров за борьбу с коронавирусом

Москва, 23 апреля. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с предложением учредить государственную награду «За профессиональную доблесть в борьбе с пандемией», передает Федеральное агентство новостей.

«Прошу вас рассмотреть возможность учреждения государственной награды, медали «За профессиональную доблесть в борьбе с пандемией». Предлагаю сделать эту награду массовой и награждать медалью всех граждан, имеющих непосредственное отношение к противодействию эпидемии», — говорится в обращении Миронова.

Парламентарий также добавил, что несмотря на масштабы заболеваемости, российская система здравоохранения продолжает эффективно противостоять эпидемии. При этом особенно тяжелая нагрузка в настоящее время лежит на медицинском персонале, сотрудниках МЧС и правоохранителях.

Миронов предлагает вручать награду всем, кто так или иначе борется с коронавирусной инфекцией: от руководителей медучреждений и научно-исследовательницах центров до рядовых санитаров, лаборантов и волонтеров. По его словам, медали могли бы получить сотрудники других служб и организаций, непосредственно контактирующих по долгу службы с заболевшими людьми.

«В российском обществе дается самая высокая оценка деятельности врачей, проявляющих высокую профессиональную компетенцию, верность врачебного долгу. В обществе происходит осознание важности профессии врача, медсестры, сотрудников правоохранительных органов и спасателей, а также свойственного им повседневного профессионального риска», — отмечает Миронов.

Напомним, в декабре 2019 года власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. К настоящему моменту в России зарегистрировано более 62 тысяч случаев заражение коронавирусной инфекцией, 555 скончались. Почти пять тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.