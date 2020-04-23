Мороз сравнила развод с Богомоловым с вылетом из танцевального шоу

Москва, 23 апреля. Актриса Дарья Мороз призналась, что переживала из-за вылета из шоу «Танцы со звездами» больше, чем из-за развода со своим бывшим супругом режиссером Константином Богомоловым.

Мороз на время сменила амплуа и приняла участие в шоу «Танцы со звездами». Однако, несмотря на поддержку жюри, ее пара выбыла из проекта за недобором баллов. Позднее в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» актриса призналась, что примириться поражением ей было крайне сложно. По ее словам, танцевальный проект стал для нее отдушиной.

Ведущий же смутил Мороз вопросом о том, что ее ранило больше — вылет с шоу или свадьба ее бывшего супруга с Ксенией Собчак.

«Это закрытая для меня тема. Я не готова всерьез ее обсуждать. Считаю, что каждый человек имеет право самовыражаться так, как он хочет. Если оценивать по свежести эмоций, то мне было гораздо неприятнее, когда нас выгнали с проекта «Танцы со звездами», чем та история», — цитирует слова Мороз портал «СтарХит».

Актриса призналась, что после отчисления из проекта «рыдала весь вечер».

Отметим, в конце марта Дарья Мороз рассказала СМИ, что Ксения Собчак никак не повлияла на ее развод. По словам Мороз, она рассталась с Богомоловым еще до его романа с Собчак. Актриса также добавила, что развод прошел цивилизованно, и бывшие супруги остались друзьями. Кроме того, Мороз даже снималась в сериале бывшего супруга «Содержанки».

Мороз также считает Богомолова прекрасным отцом, отметив, что он много времени проводит с их общей дочерью.