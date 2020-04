«США верить нельзя»: Клинцевич призвал Сирию жестко решить проблему «Эр-Рукбана» 

Соединенные Штаты пытаются использовать гуманитарную помощь ООН для снабжения боевиков на юге Сирии, считают руководители координационных штабов РФ и Сирии. Обвиняя Дамаск в неспособности справиться с эпидемией коронавируса, Штаты пытаются сохранить военную базу «Ат-Танф» и продолжить дестабилизировать обстановку в стране. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Катастрофическая ситуация в лагере беженцев «Эр-Рукбан», который находится на оккупированной США территории близ границы Иордании, стала главной темой третьего совещания координационных штабов России и Сирии. На встречу вновь пригласили представителей США и в очередной раз Штаты ее проигнорировали. Представители Дамаска обратились в ООН с просьбой реалистично оценить ситуацию.

Поддерживаемые Штатами боевики террористической группировки «Магавир ат-Таура» превратили «Эр-Рукбан» в концентрационный лагерь. Усилия РФ и законного правительства Сирии дали возможность покинуть лагерь тысячам беженцев — однако террористы насильно удерживают большую часть его населения. Выехать из лагеря семьи беженцев могут, только заплатив «революционный налог» в размере 300 долларов за человека — таких денег у населения лагеря нет и быть не может.

К началу марта 2020 года после нескольких гуманитарных интервенций население «Эр-Рукбана» сократилось до 13,5 тысяч. Несколько лет боевики запугивали беженцев, утверждая, что всех, кто покинет лагерь, ждут тюрьмы, пытки и казни — сейчас даже жителям лагеря, живущим в информационной блокаде, известно, что это ложь. Покинувшие лагерь сирийцы были размещены во временных приемных пунктах в Хомсе и Дамаске и постепенно, по мере восстановления жилой инфраструктуры, возвращаются в родные места. Покинувшие «Эр-Рукбан» мужчины, которые формально являются уклонистами от военной службы, получили амнистию по указу президента Сирии Башара Асада.

На территории лагеря живут 6000 боевиков «Магавир ат-Тауры», которые получают зарплату от США и первыми получают любую гуманитарную помощь и продукты питания, которые изредка завозят в лагерь. Используя ситуацию, боевики вербовали всех мужчин в лагере. В дальнейшем американские спецслужбы планировали использовать завербованных сирийцев для совершения диверсий на юге Сирии.

Гуманитарная ситуация в «Эр-Рукбане» остается катастрофической. Даже боевики не выдерживают — не так давно стало известно о побеге отряда из 28 боевиков во главе с Абу Хамзой в Пальмиру. По словам сдавшегося полевого командира, они решили бежать, когда в лагере закрылся последний импровизированный медпункт. Неизвестно, есть ли в лагере коронавирус — никто и никогда не проводил там тестирования, а голодные и лишенные медпомощи беженцы умирают так часто, что эпидемию в лагере невозможно выявить по повышению уровня смертности.

По словам боевиков, «Магавир ат-Таура» сотрудничает с террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ), «спящие ячейки» которого продолжают скрываться в Сирийской пустыне. ИГИЛ в «зоне деконфликтации» торгует оружием и гумпомощью, в то время как главари группировки используют оккупированную территорию для организации наркотрафика.

Хотя хорошо оснащенная военная база США «Ат-Танф» находится всего в 17,5 км от лагеря «Эр-Рукбан», американские военные не оказывали и не оказывают никакой помощи беженцам. Спецпосланник США по Сирии Джеймс Джеффри открыто заявлял, что США не берут на себя ответственность за людей, застрявших в «зоне деконфликтации». «За них отвечает Дамаск», объявил американский дипломат, — однако пускать правительственные войска, гуманитарную помощь и транспорт для вывоза беженцев США не собираются и по любому отряду сирийской армии, который зайдет в оккупированную зону, будет нанесен авиаудар.

Иордания, которая закрыла границу в районе «Эр-Рукбана» еще в 2013 году, также заявила, что не намерена пропускать никакую гуманитарную помощь в лагерь.

Spoke with UN Syria envoy @GeirOPedersen:

Fully support his efforts to end crisis.

Rukhban is not Jordan’s responsibility. Its needs can be met form inside Syria. We won’t risk lives of our citizens by allowing any 1 from camp into Jordan or from Jordan to it as we face Corona pic.twitter.com/B9FPWZqgbB