«США верить нельзя»: Клинцевич призвал Сирию жестко решить проблему «Эр-Рукбана» 

Соединенные Штаты пытаются использовать гуманитарную помощь ООН для снабжения боевиков на юге Сирии, считают руководители координационных штабов РФ и Сирии. Обвиняя Дамаск в неспособности справиться с эпидемией коронавируса, Штаты пытаются сохранить военную базу «Ат-Танф» и продолжить дестабилизировать обстановку в стране. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.
Концлагерь на юге Сирии
Катастрофическая ситуация в лагере беженцев «Эр-Рукбан», который находится на оккупированной США территории близ границы Иордании, стала главной темой третьего совещания координационных штабов России и Сирии. На встречу вновь пригласили представителей США и в очередной раз Штаты ее проигнорировали. Представители Дамаска обратились в ООН с просьбой реалистично оценить ситуацию.
Поддерживаемые Штатами боевики террористической группировки «Магавир ат-Таура» превратили «Эр-Рукбан» в концентрационный лагерь. Усилия РФ и законного правительства Сирии дали возможность покинуть лагерь тысячам беженцев — однако террористы насильно удерживают большую часть его населения. Выехать из лагеря семьи беженцев могут, только заплатив «революционный налог» в размере 300 долларов за человека — таких денег у населения лагеря нет и быть не может.
Даже боевики бегут от гуманитарной катастрофы
К началу марта 2020 года после нескольких гуманитарных интервенций население «Эр-Рукбана» сократилось до 13,5 тысяч. Несколько лет боевики запугивали беженцев, утверждая, что всех, кто покинет лагерь, ждут тюрьмы, пытки и казни — сейчас даже жителям лагеря, живущим в информационной блокаде, известно, что это ложь. Покинувшие лагерь сирийцы были размещены во временных приемных пунктах в Хомсе и Дамаске и постепенно, по мере восстановления жилой инфраструктуры, возвращаются в родные места. Покинувшие «Эр-Рукбан» мужчины, которые формально являются уклонистами от военной службы, получили амнистию по указу президента Сирии Башара Асада.
На территории лагеря живут 6000 боевиков «Магавир ат-Тауры», которые получают зарплату от США и первыми получают любую гуманитарную помощь и продукты питания, которые изредка завозят в лагерь. Используя ситуацию, боевики вербовали всех мужчин в лагере. В дальнейшем американские спецслужбы планировали использовать завербованных сирийцев для совершения диверсий на юге Сирии.
Гуманитарная ситуация в «Эр-Рукбане» остается катастрофической. Даже боевики не выдерживают — не так давно стало известно о побеге отряда из 28 боевиков во главе с Абу Хамзой в Пальмиру. По словам сдавшегося полевого командира, они решили бежать, когда в лагере закрылся последний импровизированный медпункт. Неизвестно, есть ли в лагере коронавирус — никто и никогда не проводил там тестирования, а голодные и лишенные медпомощи беженцы умирают так часто, что эпидемию в лагере невозможно выявить по повышению уровня смертности.
По словам боевиков, «Магавир ат-Таура» сотрудничает с террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ), «спящие ячейки» которого продолжают скрываться в Сирийской пустыне. ИГИЛ в «зоне деконфликтации» торгует оружием и гумпомощью, в то время как главари группировки используют оккупированную территорию для организации наркотрафика.
Гуманитарная помощь для боевиков
Хотя хорошо оснащенная военная база США «Ат-Танф» находится всего в 17,5 км от лагеря «Эр-Рукбан», американские военные не оказывали и не оказывают никакой помощи беженцам. Спецпосланник США по Сирии Джеймс Джеффри открыто заявлял, что США не берут на себя ответственность за людей, застрявших в «зоне деконфликтации». «За них отвечает Дамаск», объявил американский дипломат, — однако пускать правительственные войска, гуманитарную помощь и транспорт для вывоза беженцев США не собираются и по любому отряду сирийской армии, который зайдет в оккупированную зону, будет нанесен авиаудар.
Иордания, которая закрыла границу в районе «Эр-Рукбана» еще в 2013 году, также заявила, что не намерена пропускать никакую гуманитарную помощь в лагерь.
«Эр-Рукбан» — не наша ответственность», — заявил глава МИД Иордании Айман Сафади.
Spoke with UN Syria envoy @GeirOPedersen:— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) April 20, 2020
Fully support his efforts to end crisis.
Rukhban is not Jordan’s responsibility. Its needs can be met form inside Syria. We won’t risk lives of our citizens by allowing any 1 from camp into Jordan or from Jordan to it as we face Corona pic.twitter.com/B9FPWZqgbB
Американцы настаивают, что Дамаск должен пропустить в «Эр-Рукбан» новый гуманитарный конвой ООН — для них это возможность сократить издержки и бесплатно накормить лояльных боевиков. Судьба двух предыдущих конвоев ООН, пропущенных в лагерь, стала тому наглядным примером — боевики даже не пустили гуманитарщиков в лагерь, заявив, что «сами разберутся, кто из жителей сильнее нуждается в гуманитарной помощи».
Отказ Иордании пропустить гуманитарную помощь для беженцев вызвал международное возмущение. Однако вероятно, что иорданские власти просто неплохо осведомлены о ситуации в «Эр-Рукбане» и не хотят кормить американских террористов у себя на границе.
Боевики «Магавир ат-Тауры» тем временем радостно объявили в соцсетях, что «полностью готовы помочь с приемом и распределением гуманитарной помощи от ООН».
The @MaghaweirThowra is ready to provide #support and #protection for the next #aid_convoy to #Rukban_camp— مغاوير الثورة (@MaghaweirThowra) April 20, 2020
#التنف #مخيم_الركبان #سوريا #الامم_المتحدة #UN @UN #Syria #Altanf @Refugees @OCHA_Syria @UNHCRinSYRIA @UnfpaSyria @lummideast @WFP @SYRedCrescent pic.twitter.com/ixOy00QBQo
Гуманитарный тупик
В текущих условиях ситуация в «Эр-Рукбане» зашла в тупик. Любая гуманитарная помощь от ООН может только продлить агонию жителей созданного США концлагеря. Усилия России и Сирии, которые пытаются вытащить жителей из лагеря, блокируются террористами «Магавир ат-Тауры» — под контролем США бывшие беженцы превратились в беспощадных тюремщиков, хотя и живут при этом почти так же плохо, как их жертвы. Военное вмешательство и разгром боевиков блокируют Штаты, которые настаивают, что имеют право защищать «партнерские силы» в пределах «зоны деконфликтации».
Из тупиковой ситуации есть только один выход — незамедлительное расформирование лагеря «Эр-Рукбан» и возвращение его жителей в родные края. Американцы обязаны также ликвидировать военную базу «Ат-Танф» — после территориального разгрома террористов ИГИЛ ее существование не имеет правовой основы в рамках резолюции Совбеза ООН 2254, и нарушает законный суверенитет Дамаска на признанной ООН территории страны.
Дамаск не должен соглашаться и пропускать гуманитарный конвой ООН в «Эр-Рукбан» пропускать нельзя, считает член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.
«Сирия должна более решительно проявить свой государственный суверенитет, — заявил сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей. — Все, что происходит в этом лагере — созданная американцами схема финансирования и снабжения боевиков под прикрытием ООН. Гуманитарная помощь не доходит до простых людей, она вся изымается и распределяется среди бандформирований. Отлично понимая, что они делают, американцы изобрели некую легитимную форму поддержки бандформирований».
Нельзя верить США
Соглашательство и уступки перед Соединенными Штатами никак не помогут ни Дамаску, ни беженцам в «Эр-Рукбане», уверен Клинцевич.
«С американцами соглашаться ни в чем нельзя, — подчеркнул сенатор. — Я уже давно живу на этом свете: сколько я ни видел и ни слышал, любые соглашения США или нарушаются, или извращаются и поворачиваются в совершенно иную сторону. Они нечистоплотны на руку и не порядочны по совести — это было, есть и навсегда останется.
Американцы узнают и понимают только язык силы — как это было во Вьетнаме, как это было в Корее. В данном случае, я считаю, учитывая устойчивую систему, которая сложилась в Сирии с точки зрения военной организации, сирийцы должны проявить свой государственный суверенитет более жестко. Это мое мнение, а уж как будет — определят дипломаты и военные».
1 Организация запрещена на территории РФ.