В США зафиксировали высокую смертность больных с COVID-19 на ИВЛ

Нью-Йорк, 23 апреля. Смертность пациентов с коронавирусом, переведенных на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ), в крупнейшей системе здравоохранения Нью-Йорка и его окрестностей Northwell Health составила 88%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Специалисты изучили истории болезней госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля. В общей сложности за это время на лечение были помещены 5,7 тысячи человек.

Большая часть пациентов, помимо COVID-19, имела сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические респираторные заболевания, болезни почек или метаболические заболевания. Наиболее часто встречались гипертония, ожирение и диабет.

Среди пациентов, которых выписали или умерших (2 634 человека), 14,2% проходили лечение в отделениях интенсивной терапии, чуть меньше — 12,2% — получали инвазивную искусственную вентиляцию легких, а 3,2% — заместительную почечную терапию. 21% госпитализированных скончался.

Из тех, кто был помещен на ИВЛ, скончались 282 человека, или 88%. Самый высокий уровень смертности в этом случае наблюдался у пациентов старше 65 лет — из них скончались 97%. Уровень смертности у мужчин был выше, чем у женщин.

На текущий момент США являются лидерами по числу больных COVID-19 в мире. По последним данным, количество жертв коронавирусной инфекции в стране превысило 46,9 тысячи, а суммарное число зараженных, включая умерших и выздоровевших, перевалило за 845 тысяч, передает «Газета.ru».