Сергей Шойгу проверил строительство храма Вооруженных сил РФ. ФАН-ТВ

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал строительство храма Вооруженных сил в Подмосковном парке «Патриот». Музейный комплекс откроется к 75-летию Великой Победы.

В ходе осмотра глава министерства обсудил со скульпторами и архитекторами убранство Верхнего храма, где сейчас как раз завершаются отделочные работы. Нижний храм уже полностью готов. Он украшен гжельской росписью и керамикой. Строительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Своды храма декорированы витражами с изображением орденов, которыми награждали за подвиги в разные периоды истории нашей страны.

После этого Сергей Шойгу посетил «Поле Победы» — музей под открытым небом, который представляет собой реконструкцию поля боя при обороне Москвы. И в завершение он посмотрел музейный комплекс «Дорога Памяти», где собраны экспонаты времен Великой Отечественной войны, включая фотографии, документы и личные вещи солдат.