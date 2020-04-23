Роднянский раскритиковал Боню за «конспирологические бредни»

Москва, 23 апреля. Популярный продюсер Александр Роднянский раскритиковал блогера и бывшую участницу скандального телепроекта «Дом-2» Викторию Боню за распространение псевдонаучной теории заговоров о коронавирусе.

Телеведущая во время пандемии коронавируса увлеклась теорией заговора и своем блоге регулярно делались провокационными публикациями о якобы связи между коронавирусом и радиацией, которые излучают вышки сетей 5G. Знаменитость распространила ряд конспирологических роликов, мимо которых Роднянский, судя по всему, пройти не смог.

Кинематографист признался, что в обычной жизни никогда бы не обратил внимание на «конспирологические бредни», но понял, что сейчас «не может молчать».

«Практически с любой особенностью человеческой натуры я готов примириться и надеюсь на подобную терпимость и к моим многочисленным недостаткам, но агрессивное невежество, то есть не отсутствие образования и любознательности, а стойкое нежелание учиться и узнавать больше о мире вокруг нас — это мой давний и главный враг», — написал 58-летнй продюсер.

Роднянский объяснил, что очень трепетно относится к знаниям и людям науки. По его словам, отец и супруга защитили диссертации, а сын получил степень доктора наук и является профессором Кембриджа. Более того, любовь к науке прослеживалась в его киножизни — Роднянский работал на киностудии «Киевнаучфильм» и был продюсером популярного ТВ-шоу «Галилео».

По мнению кинематографиста, теория заговора, которую активно распространяет блогер в соцсети, — «следствие агрессивного невежества». Он призвал пользователей, в том числе многомиллионную аудиторию ведущей, прислушиваться к позиции ученых и врачей, а не «гламурных знаменитостей».