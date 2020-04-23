Башаров назвал бредом публикацию видео своей пьяной разборки с экс-женой

Москва, 23 апреля. Актер Марат Башаров отреагировал на серию постов Instagram, в которых он обвиняет свою экс-супругу Елизавету Шевыркову в том, что она «осквернила его душу и свой бывший дом» и называет женщину «оно». Помимо этого, в Сети появился ролик, на котором бывшая жена артиста ругается на него за пьянство и пытается забрать ребенка.

Башаров утверждает, что у него даже нет аккаунта в Instagram, а все эти публикации делал другой человек.

«У меня нет Instagram. Это выкладывает человек, который занимается этим», — подчеркнул Башаров.

Все это, по его словам, «какой-то бред».

«Вы посмотрите, пожалуйста, сами. И объясните мне у кого пост? какой пост? что за пост?», — добавил он в комментарии телеканалу 360.

При этом он подтвердил, что бывшая спутница жизни действительно называла его пьяницей, но он не собирается ругаться с ней и обращаться в полицию.

В декабре минувшего года Башаров заявил, что он вернулся к Елизавете. До этого в СМИ часто появлялись публикации об их скандалах и разводе. Ряд изданий сообщал о том, что Марат даже бьет Шевыркову.

Отметим, что у актера есть трудности со спиртным. И это не раз провоцировало разные громкие скандалы с его участием. К примеру, один раз он напал на Елизавету и сломал ей нос, именно после этого она и подала на развод. Марат признавал, что когда выпьет, ему очень трудно контролировать себя, но поделать с этой зависимостью ничего не может.