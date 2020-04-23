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Появилось доказательство присутствия украинских наемников в Ливии на стороне ПНС

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Появилось доказательство присутствия украинских наемников в Ливии на стороне ПНС

Триполи, 23  апреля. На фоне появления ложной информации о химическом оружии, поддерживаемой турецкими СМИ, а также их либеральными российскими коллегами, в сети появился новый вброс о ЧВК «Вагнера».

Согласно сообщению на Telegram-канале «Рыбарь», в ливийских чатах и группах WhatsApp распространяется «доказательство присутствия россиян в Ливии». На ролике фигурирует здание и записан разговор двух мужчин

Последние разговаривают на украинском языке. По мнению автора популярного Telegram-канала, это вполне может считаться свидетельством присутствия украинских наемников на стороне ПНС.

Помимо регулярной лжи о российской ЧВК, турецкие СМИ активно тиражируют недостоверные сообщения о применении химоружия в Ливии. Ранее официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари, комментируя ложную информацию об использовании отравляющих веществ на фронте Салах ад-Дин, заявил об отсутствии доказательств о применении токсичных газов. Он подчеркнул, что ЛНА готова помочь международным экспертам расследовать обстоятельства случившегося. По его мнению, слухи о химоружии Анкара хочет использовать для обоснования своего военного вмешательства в дела Ливии.

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