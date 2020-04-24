«Бессмертный полк» 9 мая пройдет на балконах и в Интернете

Массовые мероприятия в честь Дня Победы перенесены в России на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса. Парад на Красной площади и акция «Бессмертный полк» непременно состоятся в этом году, заверил граждан в середине апреля президент Владимир Путин. Однако значение праздника столь велико для народного сознания, что на местах стихийно возникают идеи, как достойно отметить его именно 9 мая, не дожидаясь прекращения режима самоизоляции.

В России и за ее пределами в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предлагается выйти на балконы с портретами ветеранов, а вечером 9 мая зажечь свечи на окнах, рассказали Федеральному агентству новостей координаторы акции «Бессмертный полк».

В Вологодской области общественная организация «Дети войны» предложила в определенный час 9 мая выйти на балконы домов с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны. Губернатор области Олег Кувшинников поддержал эту идею, добавив, что для поддержания праздничного настроения можно использовать громкоговорители.

«Сейчас людей предупреждают о соблюдении режима самоизоляции, а в День Победы будут использованы для трансляции песен военных лет. Будем подпевать всей областью», — заявил глава региона.

Схожую идею предложили в Оренбурге. Инициативная группа жителей попросила региональную власть поддержать проведение «Бессмертного полка» на балконах и рядом со своими домами. По замыслу инициаторов, 9 мая ровно в 18 часов желающие должны выйти на балконы своих квартир, во дворы частных домов с портретами героических предков, исполняя знаменитую песню «День Победы», ставшую одним из символов праздника.

Это позволит не только отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной, но и почувствовать солидарность в непростых условиях пандемии, считают волонтеры Оренбургской области.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) предлагают в память обо всех, кто победил в Великой Отечественной войне, зажечь вечером 9 мая свечи в окнах. К этому они призывают земляков в региональных пабликах в соцсетях, и, судя по лайкам и комментариям, предложения находят поддержку сограждан.

За пределами России акция «Бессмертный полк» будет проходить в Интернете, поскольку во многих странах запрет на массовые мероприятия продлен до конца лета, сообщила в интервью ФАН международный пресс-секретарь движения «Бессмертный полк России» Светлана Келлер.

«Я координирую работу 165 волонтеров из 95 стран мира. Везде выдвигаются свои интересные идеи, как нам провести акцию в Сети, привлечь как можно больше русскоязычной, и не только, молодежи за рубежом», — рассказала собеседница ФАН.

По ее словам, в Европе и всем мире много семей эмигрантов, которые учат своих детей русскому языку, стараются приобщить к русской истории и культуре.

«В некоторых странах «Бессмертный полк» собирал в прошлые годы около ста человек. А вот в Торонто, например, 9 мая с портретами ветеранов на улицы в некоторые годы выходило около 8 тысяч человек», — добавила Келлер.

На сайте «Бессмертный полк» можно найти фотографии прошедших акций в самых разных странах, в том числе таких экзотических для россиян, как Кот-д'Ивуар или Маврикий.

«Практически везде, где есть русскоязычная диаспора, она в том или ином формате подключается к акции «Бессмертный полк», — заявила Келлер.

В этой работе волонтерам помогает Всемирный координационный совет соотечественников и департамент по работе с соотечественниками МИД России.

В год 75-летия Победы упор делается на различные конкурсы, квесты, флешмобы в Сети. Например, соотечественницы из Катара и Иордании придумали юношеский флешмоб «Знаменосец Победы».

По словам Светланы Келлер, координаторы «Бессмертного полка» работают не меньше, чем в прошлом году, просто у них изменилась специфика деятельности.

«Очень надеемся, что к осени карантин везде снимут и мы проведем оффлайн еще одно важное мероприятие — День Неизвестного солдата. С прошлого года эту скорбную дату, благодаря нашей скоординированной работе, стали отмечать не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья», — рассказала собеседница ФАН.

В свою очередь, один из основателей движения «Бессмертный полк», депутат Государственной думы РФ Николай Земцов в интервью ФАН заявил, что не стоит стремиться обязательно проводить акцию «Бессмертный полк» на улицах в этом году.

«Я не считаю, что «Бессмертный полк» надо проводить во что бы то ни стало и что если его не провести в традиционном формате, произойдет что-то страшное. Я бы лично не стал проводить его ни 24 июня, ни 3 сентября, как сейчас предлагают», — заявил собеседник ФАН.

Главный аргумент парламентария — в другие даты акция потеряет свою энергетику и будет не столь массовой.

«Летом, сколько бы мы усилий ни прикладывали, праздник не будет столь массовым. 24 июня — это рабочий день. Кто-то будет работать, кто-то уедет на дачу, кто-то — в отпуск», — отметил депутат.

По его мнению, в сентябре, вскоре после начала учебного года, людей тоже непросто будет собрать.

«Хотя дата окончания Второй мировой войны логически подходит, настрой у большинства людей будет все же не тот», — уверен Земцов.

Депутат считает, что мероприятия «Бессмертного полка» в онлайне — это лучше, чем ничего, но живого прохождения в колонне с портретами предков ничто не заменит. Таких эмоций через Интернет создать нельзя, добавил парламентарий.

«Самое главное, что появилась новая традиция. Она сама себя воспроизводит. Никому ничего объяснять не надо — достаточно объявить место и время сбора 9 мая, и люди сами придут. Надеюсь, что в следующем году так и будет, и миллионы россиян выйдут на улицы городов и сел с портретами ветеранов войны», — резюмировал собеседник ФАН.

27 апреля руководители Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» проведут онлайн-конференцию, где выступят за проведение знаменитого шествия в цифровом формате. По их мнению, это позволит гражданам России 9 мая 2020 года дистанционно рассказать о подвиге своих родных.

Чтобы принять участие в онлайн-формате шествия, необходимо заполнить форму с информацией на сайте «Бессмертный полк России», на одной из партнерских площадок либо в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».