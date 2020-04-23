Личный водитель Бабкиной назвал выдумкой слова Васильева о своем заражении коронавирусом

Москва, 23 апреля. Личный водитель эстрадной певицы Надежды Бабкиной опроверг информацию о том, что он и члены его семьи заразились коронавирусной инфекцией.

Ранее российский телеведущий Александр Васильев сообщил, что водитель Бабкиной Валерий Князев и его родственники заразились коронавирусом.

«Я чувствую себя нормально, я не заражен. Мне 65 лет, я особо никуда и не выхожу, только с собакой и в магазин. Я с Бабкиной не общался с 27 числа. Я не знаю, откуда этот Васильев это все выдумал», — пояснил Князев.

Он также добавил, что никто из членов его семьи не болеет коронавирусом. По его словам, заявление Васильева взволновало его родственников, среди которых есть пожилые люди, в результате чего у них возникли проблемы с сердцем, передает «Газета.ru».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у Бабкиной был диагностирован коронавирус, однако позднее представитель певицы опроверг данную информацию.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 2,6 миллиона человек. От коронавируса погибло более 183 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 62 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 555 человек скончались. Почти пять тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.