Экс-депутат Рады предрек битву Авакова и Саакашвили в правительстве Украины

Власти Украины «продают» должность первого вице-премьера в кабинете министров, назначая на нее экс-главу Грузии Михаила Саакашвили. Это делается для получения кредитов от Международного валютного фонда (МВФ). Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, комментируя принятие предложения экс-губернатором Одесской области от украинского лидера Владимира Зеленского войти в состав правительства.

Недавно Михаил Саакашвили заявил, что готов стать вице-премьером в правительстве Украины.

«Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с международными финансовыми организациями», — рассказал он на пресс-конференции.

Как подчеркнул Саакашвили, украинская экономика находится в «катастрофической ситуации». По его словам, она нуждается в ускорении преобразований, которые ранее начал Зеленский.

«Украина заходит в очень сильный экономический шторм, настоящее цунами, кризис. Нам надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье. И вообще спасти государство», — сказал политик.

В свою очередь, экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров считает, что назначение Саакашвили на должность в украинском кабмине может быть связано с двумя факторами. Один из первых — возможное давление МВФ.

«Если отбросить всю эту шелуху, которая озвучивается с экранов телевизоров, то в сухом остатке у нас получается, что Саакашвили назначают, чтобы МВФ дал Украине деньги. Это означает скрытую форму коррупции — причем на самом высшем уровне. Фактически речь идет о том, что Украина продает должность первого вице-премьера за кредиты МВФ, — отметил Килинкаров в беседе с ФАН. — Такое решение указывает на прямое вмешательство во внутренние дела Украины, причем оно является наглым и циничным. МВФ фактически влияет на кадровую политику внутри страны. Так или иначе критерии взаимоотношений между государствами и международными организациями должны быть иными, нежели те, которые нам предлагают в виде назначений того или иного человека и выделении под него кредита».

Но нельзя исключать внутренний фактор, который мог поспособствовать приходу Саакашвили в украинское правительство — это «олигархический консенсус», говорит собеседник ФАН.

«Внутри кабмина есть люди [Игоря] Коломойского (украинского олигарха. — Прим. ФАН). К примеру, министр здравоохранения. По всей видимости Коломойский договорился с Саакашвили о решении конкретных задач на этом посту. Но каких задач — мы еще посмотрим. В случае, если будет внутренний фактор, то Саакашвили выступит в роли тарана против финансово-промышленных группировок внутри страны. Тогда станет ясно, кто его нанял и с какими целями он пришел в кабинет министров. В любом случае группа внутри фракции «Слуга народа» активно поддерживает назначение Саакашвили на эту должность», — пояснил Килинкаров.

Стоит отметить, что между главой МВД Украины Арсеном Аваковым и Михаилом Саакашвили достаточно непростые отношения из-за прежних конфликтов. Экс-депутат Рады подчеркивает, что на начальном этапе они будут как-то уживаться, но все зависит от дальнейшего развития политических событий.

«Если Аваков продолжит укрепляться, то, возможно, Саакашвили будут пытаться использовать против него. Однако кто выиграет в этой битве — вопрос очень сложный, потому что ключевая фигура в этом — президент и его позиция. На чью сторону он встанет, тот и выиграет. Ничего не зависит от личностных качеств этих людей. Если сложится ситуация, что Авакова можно будет сместить с должности главы МВД, то президент с удовольствием это сделает. Если от Авакова будет зависеть многое в судьбе Зеленского, то он встанет на его сторону», — добавил политик.

Напомним, Михаил Саакашвили был губернатором Одесской области с мая 2015 по ноябрь 2016 года. Во время нахождения на посту он получил гражданство Украины.

В 2017 году решением Петра Порошенко, который тогда был президентом страны, Саакашвили лишился гражданства Украины. Позже ему удалось проникнуть на территорию страны из Польши при поддержке своих сторонников. В феврале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили в Киеве, после чего он был депортирован в Польшу.