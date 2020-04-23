Собянин объяснил запрет на прогулки в Москве риском «погружения в пучину эпидемии»

Москва, 23 апреля. Разрешение на прогулки приведет к «погружению в пучину эпидемии», тогда про изоляцию можно будет забыть, объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник призвал москвичей представить, что будет, если он отменит запрет и разрешит горожанам гулять, в том числе с детьми, во дворах, парках, на улицах.

«Дети общаются друг с другом, мамы — друг с другом, есть бабушки с детьми. В течение суток-двух они перемешаются так, осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть, и мы погрузимся в пучину настоящей эпидемии. Это очень рискованная мера», — подчеркнул мэр.

Собянин напомнил, что сейчас для похода в магазин, аптеку или для выгула собаки электронных пропусков не требуется. Власти Москвы надеются на самодисциплину и понимание со стороны горожан.

Как сообщает «Вечерняя Москва», режим самоизоляции действует в столице с 30 марта из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Примеру Москвы последовали и другие российские регионы.

Собянин подписал указ о введении в Москве спецпропусков на период действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля их наличие стало обязательным.

По последним данным, в Москве зафиксировано более 33 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, передает РИАМО. Около 2,4 тысячи пациентов удалось вылечить, 288 скончались. В России в целом выявлено свыше 62 случаев заражения COVID-19.