Ученые рассказали, какой кофе может продлить жизнь

Стокгольм, 23 апреля. Шведские ученые из Гетерборгского университета раскрыли способ продлить жизнь с помощью кофе. Оказалось, что напиток в фильтрованном виде не только безопасен, но и способен снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Такой вывод эксперты смогли сделать в ходе исследования, в котором приняли участие более полумиллиона мужчин и женщин в возрасте от 20 до 79 лет. Результаты эксперимента, который длился целых 20 лет, опубликовал European Journal of preventive cardiology.

Как уточняет газета «Известия», добровольцы на протяжении этого времени пили кофе и информировали врачей о количестве выпитых чашек, своих вредных привычках, а также сердечно-сосудистых заболеваниях. Выяснилось, что те, кто употреблял фильтрованный кофе, имели на 15% меньше риска смертности.

Ранее о пользе кофе в интервью радио Sputnik рассказала эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова. По ее словам, этот напиток содержит микроэлементы, витамины группы B и витамин С. И все они сохраняются даже при обжарке кофейных зерен.

При этом, как отмечает Infox, с кофе связано очень много мифов. Самые популярные из низ уже успели развенчать специалисты, например, что кофе вызывает гипертонию, ишемию и даже рак, вредит коже, провоцирует бессонницу и нервозность, вредит при беременности