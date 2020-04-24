Покровский назвал сигналом включение российских вакцин от коронавируса в список ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения посылает сигнал российскому правительству, чтобы оно поддержало отечественные разработки против коронавируса. Об этом Федеральному агентству новостей заявил вирусолог Вадим Покровский, комментируя решение ВОЗ включить девять российских вакцин против COVID-19 в список перспективных.

ВОЗ высоко оценила разработки российских ученых. Отмечается, что в число перспективных вакцин включены шесть препаратов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», два от компании «Биокад» и один — Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток.

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский напомнил, что у России большой опыт создания вакцин против массовых возбудителей инфекционных заболеваний.

«В связи с этим наши институты включили в этот список. Хотя мы не можем сказать, что это нам дает какие-то преимущества. Это, скорее всего, такой аванс, чтобы разработчики вакцин лучше работали и принимали участие на международном уровне. Где-то это сигнал правительству, чтобы поддержать эти разработки», — заявил Покровский в беседе с ФАН.

При этом вирусолог подчеркивает, что сейчас трудно говорить, какая вакцина окажется самой лучшей. По его словам, будут созданы несколько препаратов, их будут применять в разных странах.

«Уже по результатам применения можно будет сравнить, какая из них лучше. Но главное, чтобы они вызывали защитный эффект и не вызывали большого количества побочных реакций. В любом случае разработки вакцин везде одинаковые. В течение года начнутся массовые испытания новых препаратов. Все также надеются, что после перенесенного коронавируса создается иммунитет к следующему заражению, а это самое главное», — отметил Покровский.

Академик РАН считает маловероятным использование вакцин, которые стимулируют иммунитет.

«Если у человека плохой иммунный ответ на внедрение вируса, то ему вводят ослабленный вирус. Таким образом, стимулируют его иммунитет. Но сейчас таких вакцин, в принципе, немного, а поэтому речь идет о препаратах, которые предупреждают заражение», — добавил он.

Напомним, в конце 2019 года появилась информация о первых массовых случаях заражения коронавирусом в китайском городе Ухань. Медикам удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За пару месяцев инфекция распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, на 24 апреля в России насчитывается более 68 тысяч случаев заражения COVID-19. Отмечается, что 5568 человек выздоровело, 615 скончались. Медики уточняют, что возраст пациентов, которые не смогли справиться с болезнью — от 37 до 86 лет.