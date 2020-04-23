Люди и звери в эпоху COVID-19: как пандемия отразилась на животных

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир, посвященный влиянию новой коронавирусной инфекции на домашних питомцев и диких животных. Свои мнения по этому поводу высказали ученые, политики, дрессировщики, ветеринары, кинологи, руководители приютов и питомников.

Кошки могут заразиться коронавирусом от хозяев

Когда коронавирус только начал распространяться по миру, говорили, что он передался человеку от животных. Но Сергей Нетесов, молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, развеял этот миф.

«Большинство вирусов получено от животных, в том числе вирус кори и вирус гепатита С. Но это не означает, что мы будет получать эти вирусы от животных. Что касается нынешнего коронавируса — имеются публикации, что вирус может находиться в организмах кошек и хорьков, но не может в собаках и домашних птицах. При этом не зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса от кошек. И у кошек не зафиксировано передачи вируса друг от друга», — отметил бывший директор НИИ молекулярной биологии ГНЦ ВБ «Вектор», а ныне — заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ.

Ученый утверждает, что если в семье появился коронавирус, то он передастся кошке, но вряд ли он передастся от кошки человеку.

«У кошки есть сходные симптомы, но они плохо описаны. Многих породистых кошек прививают от коронавируса, и у меня есть предположение, что большинство привитых кошек устойчивы к COVID-19», — сказал Сергей Нетесов.

Поэтому, если ваш кот начал чихать, но при этом ни один из членов семьи не инфицирован коронавирусом, скорее всего, это просто кошачья аллергия, отметил биолог.

Свое мнение по поводу передачи коронавируса кошкам высказала и Анна Кондратьева, ветеринарный врач эрмитажных котов, основатель Музея кошки и котокафе «Республика кошек».

«Я внимательно слежу за развитием событий. В начале эпидемии я была уверена, что кошки не передают вирус людям, а люди — кошкам. Это заявление, которое сделали коллеги из США и Гонконга, конечно, напугало. Будем надеяться, что обратной силы вирус все-таки не будет иметь», — сказала Анна Кондратьева.

Но, по ее словам, в «Республике кошек» еще до пандемии были приняты жесткие санитарные меры.

«У нас есть ковер, через который посетители проходят только в бахилах, они обязательно снимают верхнюю одежду, обрабатывают руки, у нас работает очиститель воздуха. Но сейчас котокафе работает как приют открытого типа. То есть кофе, конечно, не наливается. Закрыто для посетителей, но открыто для сотрудников и волонтеров», — рассказала Кондратьева.

«Нужно выполнять долг перед четвероногими партнерами»

Аскольд Запашный, российский артист цирка, народный артист РФ, худрук Большого московского цирка рассказал, что цирковых животных не обследуют на коронавирус, потому что в этом нет необходимости.

«Наши животные содержатся в отсутствии контактов. Я считаю, нет повода делать тесты, потому что животные не могут заразиться, если нет очага. Я вот сделал тесты своей семье, убедился, что они отрицательные», — сказал представитель цирковой династии Запашных во время прямого эфира с пресс-центром Медиагруппы «Патриот»

Аскольд Запашный прокомментировал сообщения о бедственном положении цирков и зоопарков в связи с карантинными мерами. Отдельно остановился на заявлении некого директора зоопарка в Европе, который объявил, что сложившееся бедственное положение скоро заставит его скармливать одних животных другим.

«Пока от представителей циркового сообщества таких безумных инициатив не поступало. Что касается циркового искусства, то цирк цирку — рознь. Существуют государственные, частные, большие, маленькие цирки. Их нужно рассматривать отдельно. Но, как и любое искусство, цирк — финансово накладное дело с точки зрения содержания. Животным не объяснить, что мы на самоизоляции. Нужно выполнять долг перед своими четвероногими коллегами и партнерами. И если говорить о цирке, в котором мы с братом работаем, то проблем пока нет, но все будет зависеть от того, сколько продлится карантин и какие будут экономические последствия для страны, города и мира», — отметил Аскольд Запашный.

Пока ситуация с пандемией не сильно ударила по бюджету Большого московского цирка, но «первые сигналы бедствия уже есть».

«Я надеюсь, что ситуация не затянется. Насколько будет усугубляться ситуация в мире, на столько будет и у нас. Проблема в том, что цирк как искусство работает на культурно-массовых мероприятиях, а они будут в последнюю очередь открываться», — добавил Запашный.

Валуев заявил о росте числа бездомных животных из-за коронавируса

Депутат Госдумы Николай Валуев посетовал, что на фоне распространения коронавируса увеличилось и число бездомных животных, но этот рост пока не взрывной.

«Первое время рассылалась информация, что животные являются переносчиками, хотя это не доказано. Вот на этом фоне и появились выброшенные на улицу кошки и собаки. Это можно связать с невозможностью их содержать», — заметил бывший боксер.

Но на это ответила руководитель департамента международной деятельности Российской кинологической федерации Екатерина Домогацкая. По ее словам, 90% собачников готовы экономить на собственном питании, лишь бы их питомцы не остались голодными.

«Общий подход такой: если ты кормишь собаку сухим кормом, то лучше оставаться на сухом. Можно перейти на более дешевую линию. Если кормишь натуралкой, то нужно оставаться на натуралке. Но нужно, чтобы у собаки не случилась аллергия. Главное — сохранять хорошее настроение и не паниковать, собака паникует вместе с вами», — объяснила кинолог.

Что делать с агрессивными собаками?

Другая острая проблема, волнующая Николая Валуева, заключается в стремительном росте случаев нападения собак на людей.

«За последний год зафиксирован взрывной рост случаев, когда собаки не только калечили людей, но и убивали. Таких историй много — почти в каждом субъекте РФ, страдают дети. Это вопрос об ответственном отношении к животному», — отметил Валуев.

По его словам, содержание одной собаки в приюте обходится в сумму от 5 до 15 тысяч рублей в месяц, что превышает среднестатистическую пенсию в России.

«Может, надо доработать закон, позволить ветеринарам применять меры? Особо агрессивные собаки должны быть уничтожены, но это может привести к историям, которая произошла в Якутии, когда зоозащитники ворвались на территорию клиники, а потом это выросло в целую драму с оттенками шовинизма. В Европе, если животное попадает в приют и не находит хозяина, то подвергается эвтаназии. Когда я это говорю, на меня обрушивается шквал критики. Я считаю, что приюты быть должны, это вопрос проявления гуманного отношения к животным. Но в самом законе об ответственном отношении к животным заложена бомба замедленного действия. Потому что количество безнадзорных животных растет, средняя продолжительность их жизни — 12-23 года. Зоозащитники считают, что на протяжении этих 12-13 лет животных должно содержать государство. Я поднял этот вопрос в Госдуме, но пока нахожусь в меньшинстве», — рассказал Николай Валуев.

Что сейчас происходит с кошками в приютах

Руководитель PR-службы частного приюта для кошек «Муркоша» Яна Серкова отметила, что на данный момент с их подопечными нет особых проблем, хотя большая часть сотрудников переведена на удаленную работу.

«Домашняя кошка на улице не выживет. Мы более пяти тысяч кошек устроили в дом, спрос за последнее время вырос в три раза. Мы приспосабливаемся к новым условиям, проводит онлайн-эфиры. Существуем на средства нашего основателя, на пожертвования», — рассказала Яна Серкова.

Она считает, что государству тоже нужно тратить деньги на приюты для бездомных животных. Но этот вопрос требует комплексного подхода.

«Нужно строить приюты, нужно животных пристраивать, нужно заниматься PR-сопровождением. Нужно решать проблему с огромным количеством животных, находящихся на самовыгуле, нужно стерилизовать животных, чипировать их. У нас все кошки чипированы. Если котик потеряется, то мы можем найти хозяина», — заметила Серкова.

По словам ветеринара Анны Кондратьевой, в настоящее время люди уже не проявляют повышенный интерес к тому, чтобы взять к себе домой кошку из приюта.

«В начале карантина был ажиотаж, чаще заполняли заявки. Но мы строго оцениваем мотивацию людей, знакомимся. К сожалению, у людей не всегда достаточная мотивация. Они решили взять котика на эмоциях, не задумываясь о серьезных изменениях в своей жизни, о том, что будет после карантина», — рассказала основательница котокафе «Республика кошек».

В их приюте котов кастрируют, кошек стерилизуют, всех вакцинируют, обрабатывают от паразитов, выдерживают на карантине. Но к тому, чтобы подобной практикой занималось государство, Кондратьева относится настороженно.

«Я очень осторожна к идее государственных приютов для животных. Я была у коллег за рубежом. Животное проходит серию тестирований, при выявлении даже незначительных заболеваний 1его усыпляют. Это не совсем рабочий механизм, гораздо важнее ответственность. Семь лет назад люди говорили: «Кастрировать животных? Это невозможно!». Сейчас в городах все больше кастрируют. Потому что это является профилактикой появления большого количества бездомных животных», — объяснила Анна Кондратьева.

Как переносят карантин питомники для собак

Председатель питомников «Хаски в Карелии» и «Белая руна» Алексей Лукьяненко пожаловался, что главная проблема, с которой они сейчас столкнулись, — это полное отсутствие туризма в Карелии.

«У нас много неравнодушных людей, которые нам помогли. Проблемы как таковой нет, для питомцев ничего не изменилось. У нас все как обычно, но это все благодаря неравнодушным людям», — отметил Лукьяненко.

Он посетовал, что правило, предписывающее владельцам собак в период самоизоляции выгуливать своих питомцев на расстоянии 100 метров от дома, не учитывает особенности разных пород.

«Так, хаски нуждаются не только в длительной прогулке, но и в физической нагрузке. Знаю много людей, которые уйму времени тратят на это. Но сейчас и людям, и животным остается только терпеть», — добавил Алексей Лукьяненко.

Однако, по наблюдениям Виктории Лаппалайнен, грумера, хозяйка питомника шпицев «Доминион гламур», собаки умеют хорошо адаптироваться к любым условиям.

«Собаки нашли выходы, они поняли, что можно находиться под бочком, можно выпросить лакомство. Из-за образовавшегося времени собак дольше выгуливают. Мы живем, как и положено, расписание у нас не меняется. Первая прогулка в 8-9 утра, днем мы не ходим лишний раз, и вечером. Гуляем возле дома, у нас есть пустырь. Там гуляют соседские собаки», — рассказала Виктория Лаппалайнен.

Она посоветовала мыть собакам лапы с мылом после каждой прогулки, используя щадящее мыло с низким pH.

«Не забывайте про места личной гигиены собаки. Проверяйте шерсть собаки пальцами, чтобы не было скатавшихся мест, которые ее сильно беспокоят. Но самое главное – любить собаку. Уделяйте собаке больше времени, благо, что оно есть», — добавила Лаппалайнен.

Не кормите голубей

Биолог, таксидермист, автор и ведущий Павел Глазков рассказал, что коронавирус отражается не только на домашних животных. На опустевшие от машин и людей улицы городов заглядывают дикие звери. В частности, в Петербурге в период самоизоляции замечено много лис, заходят в черту города лоси.

«А еще у нас в этом году перелетные птицы не улетали из Петербурга и Ленобласти, потому что была аномально теплая зима. Поэтому очень много птиц», — отметил биолог.

При этом Павел Глазков призвал не кормить голубей, которые попрошайничают на улицах.

«Голубь — полуодомашненная птица, сейчас хватает пищи, они могут найти пищу на газоне. Когда их подкармливают, то они начинают активнее размножаться. А это птица, численность которой необходимо сокращать. Они переносят десятки заболеваний, которые особенно тяжело переносят дети. Их кал очень агрессивный, разъедает, — заметил ученый. — Здесь еще очень важно утилизировать отходы цивилизованно. У нас огромное количество ворон и чаек из-за бытовых отходов. А во время Великой Отечественной войны в Ленинграде не было голубей. Их не съели, они сами улетели».

Диких зверей изолировали

Зато не скучают без посетителей и волонтеров дикие животные, содержащиеся в центре «Велес». Его основатель Александр Федоров сообщил, что сегодня в центре 19 медведей, восемь лосей, более 30 лис.

«В общем, все, кто в лесу есть. Наша основная цель — это выпустить животных в дикую природу. На этот год у нас 15-17 животных на выпуск пойдут», — отметил Федоров.

В российском карантинном центре диких животных «Велес» 24 часа в сутки находятся пять сотрудников, а посещения запрещены, чтобы не допустить распространения коронавируса.

«Посещаемости сейчас нет, волонтеры собирали ветки, но теперь мы их даже смогли купить — помощь финансовая увеличилась», — добавил основатель «Велеса».

Конкурс «Звери дома»

Внимание, Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» объявляют конкурс #зверидома с денежными призами.

Для этого необходимо выложить в любые соцсети видеоролик с вашим домашним питомцем и с хэштегом #зверидома. По нему мы будем находить и отбирать самые веселые и милые видео, чтобы потом заплатить за них их авторам.

Авторы лучших видеороликов получат призы в размере 5,10 и 15 тысяч рублей.

Начинайте снимать ваших любимых питомцев, потому что уже 7 мая жюри конкурса выберет девять роликов, которые выйдут в финал. Голосование за победителей пройдет на сайте Федерального агентства новостей, ссылку на опрос мы укажем 7 мая в анонсе в рубрике «Пресс-центр». Итоги подведем 14 мая.