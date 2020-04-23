Лжегинеколог после онлайн-приема потребовал с россиянки 200 тысяч рублей за интимное видео

Калуга, 23 апреля. Жительница Калуги попала на «прием» к лжегинекологу, который шантажирует ее интимным видео. К делу подключился адвокат Тимур Маршани.

Правозащитник рассказал, что мошенник представился сотрудником известной российской клиники и сослался на положительные отзывы в Интернете. Он втерся в доверие к девушке и говорил, что является высококлассным специалистом.

«Лжегинеколог попросил продемонстрировать половые органы. Все это было записано на видео, и он начал шантажировать девушку», — рассказал Маршани, его слова передает телеканал «360».

Выяснилось, что мошенник нашел клиентку на одном из форумов. Он предложил ей провести онлайн-обследование за три тысячи рублей. По видеосвязи девушка продемонстрировала свою проблему.

После завершения сеанса ей поступило сообщение с требованием прислать двести тысяч рублей. Мошенник пригрозил разослать видео всем ее друзьям. Пострадавшая обратилась в полицию, правоохранители разыскивают преступника.

Ранее сообщалось, что в одной из больниц Калининграда в кабинете гинеколога установили видеокамеру. Пациентки пожаловались, что из-за видеофиксации происходящего чувствуют себя некомфортно.