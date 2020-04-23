Посольство США признало наличие американских биологических лабораторий на Украине

Киев, 23 апреля. Посольство США признало наличие на территории Украины американских биолабораторий. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в социальной сети Facebook.

Посольство США опубликовало ответ на заявление партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» о незаконной деятельности в американских лабораториях. Украинские политики потребовали от Киева проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий, после появления которых в стране были отмечены вспышки опасных заболеваний.

«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает на Украине совместно с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины», — говорится в заявлении американского посольства.

Известный украинский юрист и правозащитник Андрей Портнов в своем Telegram-канале оценил откровения американцев и задался вопросом, почему Вашингтон не разместил лаборатории на своей территории.