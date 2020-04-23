Наташа Королева надеется на попадание сына в рейтинг Forbes

Москва, 23 апреля. Эстрадная певица Наташа Королева уверена, что в будущем ее сын Архип обязательно станет героем списка Forbes.

Королева опубликовала пост в своем Instagram, в котором поделилась секретом воспитания сына.

«Как воспитать сына, о котором напишут в Форбс… Родителям вкладываться в образование, а не в его мажорство и мотовство», — написала певица.

Она также добавила, что не следует баловать детей, поэтому необходимо ограничивать количество, выдаваемым им карманных денег. Кроме того, Королева считает, что надо с ранних лет прививать детям любовь к спорту и воспитывать в них аскетизм. Наташа Королева показала поклонникам несколько снимков разных лет, передающих характер наследника.

Стоит отметить, что недавно Архип начал делать первые шаги в шоу-бизнесе. Сын Королевой выпустил песню под названием «Бутылка вина». К настоящему моменту песня не получила большой популярности. Однако Архип твердо решил сосредоточиться на музыкальной карьере.

При этом у 18-летнего сына Королевой пока нет высшего образования, однако певица уверена, что ее сын обязательно добьется успеха и в будущем войдет в список богатейших людей авторитетного американского журнала Forbes.

Ранее Королева рассказала, почему назвала своего сына Архипом. Певица напомнила о приближающейся годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в России нет ни одной семьи, которую бы не коснулась эта страшная война. Королева подчеркнула, что один из ее дедушек носил имя Архип и был участником боев за Кенигсберг в 1944 году, поэтому она решила назвать своего сына в честь деда.