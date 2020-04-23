Владелица питомника рассказала, как заставить хозяев убирать за собаками на прогулке

Санкт-Петербург, 23 апреля. Собачники станут убирать отходы за животными на прогулке, только если ввести штрафы, считает владелица питомника «Доминион Гламур» Виктория Лаппалайнен, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В четверг Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию в режиме онлайн на тему «Как отразилась пандемия на животных». Спикеры ответили на распространенные вопросы и объяснили, как вести себя с питомцами на карантине.

Лаппалайнен отметила, что животные очень хорошо умеют адаптироваться. И в нынешнем периоде пандемии они нашли свои плюсы: чаще находятся «под бочком» у хозяев, выпрашивают лакомства, более продолжительными стали прогулки на улице.

С последним моментом связан щекотливый вопрос, касающийся уборки отходов. Лаппалайнен считает, что заставить владельцев собак следить за чистотой улиц можно только одним способом — штрафами.

«Давайте вспомним советские времена – дружинники. Стоит начать с того, чтобы поставить мусорки для отходов. Выкидывать в урну мы не имеем права, хорошо, что рядом стоит большой контейнер. Это отходы специфические. Такие урны с пакетами должны стоять во всех дворах», — сказала она.

Владелица питомника не исключила вариант с фотографированием пренебрегающих уборкой собачников. По аналогии с тем, как борются с неправильной парковкой.

В заключение Лаппалайнен дала хозяевам несколько советов по уходу за питомцами. Эксперт подчеркнула, что самое главное — любить собаку и не забывать о ее гигиене.

«Лапочки моем после каждой прогулки обязательно с мылом. Мыло используем щадящее, с низким pH, потому что лапки у собачки очень чувствительные. Не забывайте про места личной гигиены собаки. Проверяем шерсть пальцами, чтобы не было скатавшихся мест, которые беспокоят собаку. Уделяйте собаке больше времени, благо, что оно есть. И собака ответит вам взаимностью», — констатировала она.

Напомним, что правила режима самоизоляции предписывают владельцам собак выгуливать питомцев на расстоянии 100 метров от дома.