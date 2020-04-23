Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Владелица питомника рассказала, как заставить хозяев убирать за собаками на прогулке

55
0 Оставить комментарий

Владелица питомника рассказала, как заставить хозяев убирать за собаками на прогулке

Санкт-Петербург, 23 апреля. Собачники станут убирать отходы за животными на прогулке, только если ввести штрафы, считает владелица питомника «Доминион Гламур» Виктория Лаппалайнен, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В четверг Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию в режиме онлайн на тему «Как отразилась пандемия на животных». Спикеры ответили на распространенные вопросы и объяснили, как вести себя с питомцами на карантине.

Лаппалайнен отметила, что животные очень хорошо умеют адаптироваться. И в нынешнем периоде пандемии они нашли свои плюсы: чаще находятся «под бочком» у хозяев, выпрашивают лакомства, более продолжительными стали прогулки на улице.

С последним моментом связан щекотливый вопрос, касающийся уборки отходов. Лаппалайнен считает, что заставить владельцев собак следить за чистотой улиц можно только одним способом — штрафами.

«Давайте вспомним советские времена – дружинники. Стоит начать с того, чтобы поставить мусорки для отходов. Выкидывать в урну мы не имеем права, хорошо, что рядом стоит большой контейнер. Это отходы специфические. Такие урны с пакетами должны стоять во всех дворах», — сказала она.

Владелица питомника не исключила вариант с фотографированием пренебрегающих уборкой собачников. По аналогии с тем, как борются с неправильной парковкой.

Владелица питомника рассказала, как заставить хозяев убирать за собаками на прогулке

В заключение Лаппалайнен дала хозяевам несколько советов по уходу за питомцами. Эксперт подчеркнула, что самое главное — любить собаку и не забывать о ее гигиене.

«Лапочки моем после каждой прогулки обязательно с мылом. Мыло используем щадящее, с низким pH, потому что лапки у собачки очень чувствительные. Не забывайте про места личной гигиены собаки. Проверяем шерсть пальцами, чтобы не было скатавшихся мест, которые беспокоят собаку. Уделяйте собаке больше времени, благо, что оно есть. И собака ответит вам взаимностью», — констатировала она.

Напомним, что правила режима самоизоляции предписывают владельцам собак выгуливать питомцев на расстоянии 100 метров от дома.

Владелица питомника рассказала, как заставить хозяев убирать за собаками на прогулке

Новости партнеров

Источник: Федеральное агентство новостей
Новости партнеров