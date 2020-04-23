Аскольд Запашный считает, что благополучие цирков будет зависеть от длительности карантина



Санкт-Петербург, 23 апреля. Благополучие цирков в условиях коронавируса зависит от ситуации с инфекцией в мире, первые сигналы бедствия уже есть, но существенного удара цирк пока не ощутил. Об этом рассказал художественный руководитель Большого московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

В четверг, 23 апреля, в пресс-центре «Патриота» эксперты обсудили тему «Как отразилась пандемия на животных».

Запашный сообщил, что с цирковыми животными ничего критичного пока не произошло. По его словам, даже несмотря на отсутствие выручки от продаж билетов, в российском цирковом сообществе пока не появлялось «безумных инициатив» вроде возникшей у директора одного из европейских зоопарков, который анонсировал, что будет скармливать одних животных другим ради спасения.

Он также объяснил, что говоря о ситуации в цирках, стоит разделять государственные, частные, большие и маленькие и рассматривать отдельные цирки и сообщества.

«Цирк — финансово накладное искусство с точки зрения содержания. Животным не объяснить, что мы на изоляции. Нужно выполнять долг перед своими четвероногим коллегами и партнерами. Если говорить о цирке, в котором мы с братом работаем, то проблем пока нет. Но все будет зависеть от того, сколько продлится карантин, и какие будут последствия для страны, города и мира», — заметил дрессировщик.

Запашный сказал, что на текущий момент удар по бюджету его цирка не ощущается, но первые тревожные сигналы есть.

«Я всегда проецировал работу в цирке на ситуацию в мире. Первые сигналы бедствий уже есть. Я надеюсь, что ситуация не затянется. Насколько будет усугубляться ситуация в мире, настолько будет и у нас [в цирке]. Проблема в том, что цирк как искусство работает на культурно-массовых мероприятиях, а они в последнюю очередь будут открываться», — резюмировал он.

Во время обсуждений дрессировщик также прокомментировал идею отказа от животных в цирке. Запашный назвал ее безумной.