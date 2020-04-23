NYT раскрыла детали ракетного удара Израиля по бойцам «Хезболлы» в Сирии

Вашингтон, 23 апреля. Власти Израиля начали предупреждать руководство ливанской «Хезболлы» о ракетных ударах, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществляет по объектам проиранской организации в Сирии, пишет New York Times со ссылкой на анонимный источник в «Хезболле»

По данным собеседника газеты, незадолго до ракетного удара 15 апреля, который солдаты ЦАХАЛа нанесли при помощи БПЛА к западу от Дамаска, полевым командирам «Хезболлы» в Сирии поступил телефонный звонок от представителей Израиля, которые сообщили об этом.

Как известно, первая ракета упала рядом с целью, после чего бойцы проиранской группировки успели забрать свои вещи и покинуть автомобиль, и лишь затем был нанесен удар непосредственно по их транспортному средству.

Журналисты NYT считают, что новая тактика израильских властей в отношении «Хезболлы» связана с тем, что с у группировки имеется крупный ракетный арсенал, насчитывающий более 100 000 ракет, которые способны достигнуть любой части Израиля, а вот израильская система ПРО «Железный купол» может оказаться не в состоянии противостоять массированной ракетной атаке со стороны Ливана.